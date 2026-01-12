沈默刺客強勢回歸！林昀儒2026杜哈男單封王、奪冠感性吐心聲

▲林昀儒睽違798天後再度於WTT冠軍賽系列男單封王。（圖／翻攝自WTT官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

睽違798天，台灣桌球一哥「沉默刺客」林昀儒再次站上世界之巔！在2026年WTT杜哈冠軍賽男子單打決賽中，林昀儒展現出無比的統治力，直落四強勢擊敗本屆賽事黑馬、韓國名將張禹珍，成功奪得2026年首座冠軍金盃，賽後受訪時小林同學坦言完全沒想到可以奪冠，只是從第一場想著要盡全力去拚去享受，所以真的很開心。

林昀儒睽違26月後再度於冠軍賽系列男單封王，《WTT》官網也特別撰文祝賀，此役他從首局開始便展現極佳的接發球節奏與反手擰拉威力，讓張禹珍始終難以找到反擊機會，前三局林昀儒在關鍵分的處理上顯得冷靜果斷，分別以11比7、11比9、11比9取得聽牌優勢。

第四局張禹珍嘗試放手一搏，雙方陷入激烈的拉鋸戰並一度打進加分賽，不過這次林昀儒沒讓奪冠機會溜走，最終以13比11鎖定勝利，在2026年首場賽事就開出紅盤。

林昀儒上一次在WTT系列賽奪冠要追溯到2023年11月的法蘭克福冠軍賽，在隨後的26個月、共798天的等待中，林昀儒曾多次闖入各項賽事的高層級輪次，雖數次接近終結冠軍荒，卻總是與獎盃失之交臂。而加上這次杜哈站的勝利，林昀儒職業生涯已累積四座WTT系列賽單打冠軍金盃，除了杜哈賽冠軍，另外三座分別為2022年薩格勒布挑戰賽、2023年阿拉木圖挑戰賽、2023年法蘭克福冠軍賽賽。

奪冠後林昀儒在接受大會採訪時仍相當謙虛，被問到奪冠關鍵時，表示自己其實完全沒想過能封王，「完全沒有想到可以拿到冠軍。從第一場開始就是想著盡全力去拚、盡全力去享受比賽，所以真的很開心。」對於睽違兩年多再次奪冠，林昀儒感性地表示，「拿到冠軍對自己是一個肯定，也希望自己越來越好。」