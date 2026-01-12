貝林傑重返洛城？續約洋基陷僵局　美媒點名道奇成潛在競逐者

運動雲

▲道奇時期的貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇是否將迎回昔日MVP外野手貝林傑（Cody Bellinger）成為最新焦點，隨著洋基與貝林傑的續約談判陷入僵局，美媒指出，道奇有意評估在適當價碼下出手，讓這位曾為球隊奪冠立下汗馬功勞的強打者，時隔4年重返洛杉磯。

根據ESPN報導，洋基與貝林傑的再簽約談判進展不順，雙方在合約年限與年薪上存在明顯落差，導致續約前景轉為不明朗；貝林傑上季效力洋基，繳出打擊率2成72、29支全壘打、上壘率3成34、長打率4成80的亮眼成績，是球隊重要的攻守戰力。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）曾公開盛讚貝林傑的全能性，直言他具備優異的守備能力與運動素質，「不論球隊需要他站在哪個位置，他都能勝任」；上季貝林傑分別在左外野、中外野與右外野大量出賽，球團內部也評價他「若有需要，一壘守備同樣在高水準之上」。

不過，洋基提出的合約條件為5年、年均至少3000萬美元，但貝林傑方面的經紀團隊希望爭取更長年限與更高保障，談判因此停滯；洋基對此已開始評估其他補強選項，並不排除貝林傑最終轉投他隊的可能性。

在此情況下，道奇成為潛在競逐者之一；美媒《TWSN》分析指出，道奇近年持續關注貝林傑的市場動向，並觀察其合約行情是否回落至合理範圍，隨著洋基續約態度轉趨保守，道奇出手的時機被認為「正逐漸成熟」。

道奇目前外野戰力仍有補強空間，球隊上季以一年1700萬美元簽下外野手康佛托（Michael Conforto），但成效不如預期，季後賽名單中未獲青睞；年輕外野手帕赫斯（Andy Pages）在季後賽表現起伏，也讓外野深度成為管理層檢視重點。

截至目前，道奇休賽季補強重心放在投手群，成功網羅後援投手迪亞茲（Edwin Díaz），野手方面僅補進工具型內野手費茲傑羅（Ryan Fitzgerald）與伊巴涅斯（Andy Ibáñez），尚未進行重量級攻擊火力補強。

貝林傑與道奇淵源深厚，他自2017年至2022年效力洛城，菜鳥年即奪下新人王，2019年以打擊率3成05、47轟、115分打點勇奪國聯MVP，2020年季後賽再以4發全壘打助隊封王；儘管他在2021、2022年因傷與狀況下滑陷入低潮，最終遭到不予續約，但轉戰小熊後成功找回身手，再度證明自身價值。

若道奇成功迎回貝林傑，將可大幅提升外野防守與打線深度，同時也能讓一壘手弗里曼（Freddie Freeman）在例行賽獲得更多輪休空間，為季後賽保持最佳狀態。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

