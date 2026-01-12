運動雲

>

錯過U18不氣餒！鄭品紳最速151再添雙武器　目標木聯四強拚旅外夢

▲鄭品紳。（圖／記者楊舒帆攝）

▲鄭品紳。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

普門中學投手鄭品紳去年曾入選 U18 中華隊培訓名單，儘管最終無緣正式名單，但這段經歷反而成為他高三持續精進的動力。

鄭品紳目前最快球速已達 151 公里，在上學年透過重訓等課表強化身體素質，也讓整體力量明顯提升。鄭品紳坦言，雖然偶爾會感覺身體「比較重」，但力量與穩定度都比以往更好，重訓重量也大幅增加，握把式深蹲甚至能負荷 200 公斤左右。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在技術層面，鄭品紳透露，近一年收穫相當多，不只在身體條件上進步，心態也更加成熟。他提到，在U18集訓期間，投手教練邱子愷指導他如何「不要亂用力」，學會更輕鬆地運用自身力量，球質因此出現明顯提升。當時也常跟U18隊友賴謙凡、何樺聊天，心態上更為正面。

回顧 U18 賽事時，他一方面感到可惜未能入選最終名單，另一方面也替隊友能征戰國際賽感到開心，並坦言自己最嚮往的國際賽對決對象是日本與美國。

球種方面，鄭品紳在原本橫向橫掃球之外，新增了縱向滑球與圈指變速球，讓武器庫更加完整。他透露，這是去年底美職體系球探與美國大學教練到普門辦理訓練營時所提出的建議，認為他的投球特性較適合走「上下配球」路線，以高位置速球搭配低位變化球。經與教練團討論後，他開始嘗試並持續修正，目前已能同時運用兩種滑球與兩種變速球，期望在實戰中有效壓制打者。

隨著普門中學即將投入高中木棒聯賽，鄭品紳代表球隊出席開賽記者會，喊話目標直指晉級四強。由於近期尚未有實戰出賽，教練團規劃他在前一、二階段先以後援短局數為主，隨著比賽進行與狀況調整，不排除在第三、四階段扛起先發重任。談到畢業後走向，鄭品紳直言最嚮往旅外發展，但仍會視比賽表現與成長狀況再做決定，期盼用場上表現為自己爭取更多可能性。

▲▼▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字： 鄭品紳普門中學高中木棒投手重訓

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽　球團顧慮去年傷勢不放行

「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽　球團顧慮去年傷勢不放行

台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

曾被大聯盟記者點名！兄弟鄭浩均將報到中華隊　156火球助攻WBC

曾被大聯盟記者點名！兄弟鄭浩均將報到中華隊　156火球助攻WBC

快訊／直落四擊潰張禹珍　林昀儒杜哈賽封王、睽違798天再奪冠軍賽系列男單冠軍

快訊／直落四擊潰張禹珍　林昀儒杜哈賽封王、睽違798天再奪冠軍賽系列男單冠軍

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

好消息！鄭宗哲轉戰光芒初步溝通參戰經典賽　15日向中華隊報到

好消息！鄭宗哲轉戰光芒初步溝通參戰經典賽　15日向中華隊報到

還看不到那個男人！曹錦輝CPB先發首秀突遭延期　福州海俠說原因

還看不到那個男人！曹錦輝CPB先發首秀突遭延期　福州海俠說原因

沈默刺客強勢回歸！林昀儒2026杜哈男單封王、奪冠感性吐心聲

沈默刺客強勢回歸！林昀儒2026杜哈男單封王、奪冠感性吐心聲

原本只想回台灣！前悍將瑞恩親曝旅韓大轉折　重返美職當成功案例

原本只想回台灣！前悍將瑞恩親曝旅韓大轉折　重返美職當成功案例

坤達.牛奶挑戰高空特技 　空中倒立秀超壯手臂

熱門新聞

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽　球團顧慮去年傷勢不放行

台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

曾被大聯盟記者點名！兄弟鄭浩均將報到中華隊　156火球助攻WBC

快訊／直落四擊潰張禹珍　林昀儒杜哈賽封王、睽違798天再奪冠軍賽系列男單冠軍

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

讀者回應

﻿

熱門新聞

1驚！趙娟週正式和經紀公司解約

2「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽

3台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽

4曾被大聯盟記者點名！鄭浩均中華隊報到

5睽違798天！林昀儒杜哈賽封王

最新新聞

1鄭品紳雙武器求進化　拚旅外夢

2北港媽祖盃邁入第4屆　全國近4400名桌球小將參賽

3工藤公康助黃衫軍投手升級

4平鎮挑戰第7冠！高中木棒聯賽24日開打

5舞齡6年就登頂　街舞大賽黑馬封王

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

看不到「安可舞」有點感傷　蘇泰安日文喊話：林選手，甘巴爹！

棒、籃、排三位一體！台鋼訓練基地「皇鷹學院」　洪一中親自導覽揭細節

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞

坤達.牛奶挑戰高空特技 　空中倒立秀超壯手臂

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366