錯過U18不氣餒！鄭品紳最速151再添雙武器　目標木聯四強拚旅外夢

▲鄭品紳。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

普門中學投手鄭品紳去年曾入選 U18 中華隊培訓名單，儘管最終無緣正式名單，但這段經歷反而成為他高三持續精進的動力。

鄭品紳目前最快球速已達 151 公里，在上學年透過重訓等課表強化身體素質，也讓整體力量明顯提升。鄭品紳坦言，雖然偶爾會感覺身體「比較重」，但力量與穩定度都比以往更好，重訓重量也大幅增加，握把式深蹲甚至能負荷 200 公斤左右。

在技術層面，鄭品紳透露，近一年收穫相當多，不只在身體條件上進步，心態也更加成熟。他提到，在U18集訓期間，投手教練邱子愷指導他如何「不要亂用力」，學會更輕鬆地運用自身力量，球質因此出現明顯提升。當時也常跟U18隊友賴謙凡、何樺聊天，心態上更為正面。

回顧 U18 賽事時，他一方面感到可惜未能入選最終名單，另一方面也替隊友能征戰國際賽感到開心，並坦言自己最嚮往的國際賽對決對象是日本與美國。

球種方面，鄭品紳在原本橫向橫掃球之外，新增了縱向滑球與圈指變速球，讓武器庫更加完整。他透露，這是去年底美職體系球探與美國大學教練到普門辦理訓練營時所提出的建議，認為他的投球特性較適合走「上下配球」路線，以高位置速球搭配低位變化球。經與教練團討論後，他開始嘗試並持續修正，目前已能同時運用兩種滑球與兩種變速球，期望在實戰中有效壓制打者。

隨著普門中學即將投入高中木棒聯賽，鄭品紳代表球隊出席開賽記者會，喊話目標直指晉級四強。由於近期尚未有實戰出賽，教練團規劃他在前一、二階段先以後援短局數為主，隨著比賽進行與狀況調整，不排除在第三、四階段扛起先發重任。談到畢業後走向，鄭品紳直言最嚮往旅外發展，但仍會視比賽表現與成長狀況再做決定，期盼用場上表現為自己爭取更多可能性。

▲▼木棒聯賽記者會。（圖／記者周宸亘攝）