還看不到那個男人！曹錦輝CPB先發首秀突遭延期　福州海俠說原因

▲曹錦輝 。（圖／取自福州海峽官方社群）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中國城市棒球聯賽（CPB）福州海俠隊日前宣布網羅今年44歲的台灣投手曹錦輝加盟，還大張旗鼓的公告，曹錦輝首秀將於13日先發出戰廈門海豚，未料12日球隊卻突然宣布，由於狀態還在調整，曹錦輝的CPB將延後亮相。

曹錦輝1999年與落磯隊簽約，2003年首度升上大聯盟，是台灣首位登上美國職棒大聯盟的投手及首位擊出安打的球員。返台後加入兄弟象隊，然而，曹錦輝在2009年爆發震撼全台的「黑象事件」假球風暴，也捲入其中接受調查，雖因無積極事證獲不起訴處分，但仍因違反職業道德遭中職除名並永久禁賽。

2015年他曾奇蹟般重返大聯盟加盟道奇隊，再度展現驚人球速，曹錦輝近期在自主訓練中仍能投出超過150公里的球速，日前福州海俠正式對外公告他加盟，並透露1月13日對上廈門海豚隊比賽，他就會先發出戰。而曹錦輝粉絲團11日也公布他已經前往中國，為首秀備戰。

只是沒想到稍早福州海俠隊卻發出公告，宣布曹錦輝CPB首戰將延後，球隊指出「衷心感謝社會各界及全體球迷對中國棒球城市聯賽福州海俠隊的支持，以及對曹錦輝球員登陸聯賽的殷切期盼。由於狀態調整的需求，曹錦輝的首次登板將延後亮相。」

「我們深知球迷的期待，將第一時間透過球隊官方媒體同步手續進展及參賽安排。懇請廣大球迷給予理解與耐心，共同等候曹錦輝以最佳狀態登陸賽場。」

關鍵字： 曹錦輝中國CPB棒球福州海俠首戰延期

