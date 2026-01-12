轟出來台代表作後就沒出賽！保加利亞隊長霸夫離隊　披特攻黃衫3場終結

▲中信特攻洋將霸夫（Pavlin Ivanov）離隊。（圖／TPBL提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

新北中信特攻籃球隊12日宣佈外援戰力調整，球團與霸夫（Pavlin Ivanov）雙方充分溝通後，已達成離隊協議，結束本賽季合作，而霸夫最後披上黃衫只出戰了3場比賽，就離開台灣。

今年32歲的霸夫，身高196公分、體重90公斤，青少年時期便多次入選國家代表隊，自2011年開啟職業生涯，曾於2022年代表保加利亞國家隊參加歐洲籃球錦標賽，場均得分10.2分，現在也是保加利亞國家隊的隊長。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而霸夫加入特攻後沒有太多發揮機會，去年來台首秀10月18日僅拿2分，相隔一週在10月26日繳出7分11籃板，接下來一直到11月23日再出賽，當時對上雲豹他轟下18分5籃板還有2助攻1抄截，打出來台代表作，然而之後他卻沒有再獲得出賽機會，也沒有出現在傷兵報告裡，而特攻也在今天宣布和他達成離隊協議。

中信特攻球團表示，霸夫效力特攻期間展現專業態度，無論在訓練或比賽中皆全力以赴，為球隊攻防兩端帶來貢獻，球團感謝霸夫的努力與投入，也肯定其對團隊帶來的正面影響，並誠摯祝福霸夫未來職業生涯一切順利，持續在球場上發光發熱。

而特攻外援戰力包含大前鋒－馬可（Marko Todorovic）和貝奇（Beau Beech）、小前鋒－飛克（Viktor Gaddefors）以及中鋒－內馬（Nemanja Radovic）。