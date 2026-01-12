快訊／直落四擊潰張禹珍　林昀儒杜哈賽封王、睽違798天再奪冠軍賽系列男單冠軍

▲林昀儒睽違798天後再度於WTT冠軍賽系列男單封王。（圖／翻攝自WTT官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣桌球一哥「沉默刺客」林昀儒台灣時間12日深夜在2026年WTT杜哈冠軍賽男單冠軍賽登場，這次面對本屆種子殺手、南韓好手張禹珍，林昀儒連4局都上演逆轉秀，最終以11比7、11比9、11比9、13比11，直落四敗張禹珍，在睽違798天後再度於冠軍賽系列男單封王。

林昀儒這次在杜哈冠軍賽接連擊敗德國老將澳洽洛夫、日本新星松島輝空等好手闖進男單4強，4強馬上就碰到「魔王等級」對手張本智和，不過面對日本一哥，林昀儒在經歷超過1小時的7局大戰後，以4比3擊敗勁敵，睽違2年再度挺進冠軍戰。而張禹珍擊敗法國「眼鏡哥」A.勒布朗（Alexis Lebrun）、日本戶上隼輔，更令人震撼地是他在4強戰扳倒世排第2的「小石頭」林詩棟。

林昀儒這次交手張禹珍首局開賽還以2比0領先，不過接下來對手回敬3比1攻勢逆轉超前，然而林昀儒還是不慌不忙，回敬一波8比2攻勢，很快就以11比7搶下首局。次局張禹珍力求振作，這次開局就取得5比2領先，但林昀儒先追到7比8，之後一口氣連追3分，雖然錯過局點，但最後還是以成功讓張禹珍回球出界，以11比9再下一城。

第3局林昀儒開局3比0領先，張禹珍回敬6比2攻勢再度逆轉，但林昀儒還是穩紮穩打，先連追4分討回領先，之後雖然被張禹珍追平，不過最後小林拉出3比1攻勢，再以11比9奪勝，也取得3比0率先「聽牌」。

已經退無可退的張禹珍在第4局前半段取得6比3領先，但林昀儒也是耐心十足和對手拉鋸，雙方在後段4度戰平，不過最終林昀儒把握住機會，在11比11平手時先搶下冠軍點，隨後張禹珍回球掛網，也拱手讓出勝利，最終林昀儒以13比11勝出，在2023年法蘭克福站之後再度於冠軍賽系列男單決賽奪冠。