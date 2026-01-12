「咖哩大神」轟31分還是輸　柯瑞仍和老爸寫NBA父子檔得分里程碑

記者杜奕君／綜合報導

金州勇士12日在自家主場以111比124敗給前來踢館的亞特蘭大老鷹，勇士當家球星「咖哩大神」柯瑞（Stephen Curry）全場雖狂轟31分外帶3籃板、5助攻，但最終球隊仍以雙位數差距吞敗。不過柯瑞此戰再度寫下里程碑，他和父親，過去也是NBA知名射手的戴爾柯瑞（Dell Curry）生涯合計總得分來到38916分，超越已逝洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）與他的爸爸，排名史上第2高。

灣區大軍今日在主場面臨老鷹來訪，老鷹日前交易掉當家一哥楊恩（Trae Young）之後，也正式迎接嶄新風貌，此戰前3節打完老鷹便取得16分大幅領先，最終就以雙位數差距攻破勇士主場。

勇士一哥柯瑞此戰先發上陣32分34秒，全場21投11中狂轟31分、3籃板、5助攻，雖然未能替球隊守住主場勝利，但也寫下生涯又一項里程碑記錄。

柯瑞與自己的父親老柯瑞合計生涯總得分來到38916，正式超越湖人「黑曼巴」布萊恩與他的父親喬布萊恩（Joe Bryant）生涯合計累積的38895分，排名來到NBA歷史父子檔總得分第2位。

不過，柯瑞父子檔距離史上第1名，由湖人天王球星詹姆斯（LeBron James）和兒子布朗尼（Bronny James）所累積的42692分，仍有一大段差距，且詹皇與兒子目前都還是「現役」身分，得分紀錄仍在持續推進中，幾乎可說是不可能被超越的神紀錄。

▲勇士咖哩大神柯瑞寫下NBA父子檔生涯總得分第2名紀錄。（圖／達志影像／美聯社）