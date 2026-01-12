批哥倫特「傷害球員」該禁賽　領航猿卡總：這動作不該出現在球場

▲勇士洋將哥倫特衝撞領航猿李家慷，賽後卡總批「傷害球員」。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃11日桃園璞園領航猿對決台北富邦勇士之戰，爆發衝突大場面，勇士洋將哥倫特衝撞領航猿李家慷，引發雙方球員一湧而上，包括勇士林志傑、領航猿丁恩迪都因為離開板凳區踏入場內遭取消比賽資格，事主哥倫特則遭驅逐出場。不過領航猿主帥卡米諾斯賽後卻點名哥倫特，批評該動作就是想傷害球員，不該出現在籃球場上。

領航猿昨日在板橋體育館「滿場」2800位球迷見證之下，以99比89再次擊敗勇士，笑納聯盟史上最長的開季8連勝。

不過兩隊此戰在首節剩下1分49秒時，就爆發衝突，李家慷抄掉哥倫特球之後發動快攻，卻遭哥倫特直接衝撞，李家慷直接倒向紀錄台前方的電子看板，起身後兩人對峙衝突一觸即發，李家慷的隊友葛拉漢上前嘗試架開哥倫特，但兩人反而產生新一波衝突，一度推擠險些出手。

隨後雙方成員聚集場面混亂，但裁判經過重播檢視，宣布林志傑、丁恩迪因為從板凳區踏入場內，遭到取消比賽資格，哥倫特本人則是單場累積一次技術犯規、一次違反運動精神犯規，遭到驅逐出場。

賽後兩隊總教練都對此次衝突作出回應，領航猿卡米諾斯直言，「哥倫特應該被禁賽，這個動作就是想傷害球員，完全不應該出現在籃球場上。」

不過勇士主帥吳永仁則緩頰表示，「哥倫特只是動作比較大，本來衝突可以結束在葛拉漢衝過來那裡，可能雙方都比較激動，板凳席的球員也不應該衝上來，這是我們該注意的地方。」

▲哥倫特與葛拉漢險些爆發全武行衝突。（圖／PLG提供）