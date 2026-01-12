運動雲

>

批哥倫特「傷害球員」該禁賽　領航猿卡總：這動作不該出現在球場

▲領航猿盧峻翔、李家慷、哥倫特、林志傑。（圖／PLG職籃提供）

▲勇士洋將哥倫特衝撞領航猿李家慷，賽後卡總批「傷害球員」。（圖／PLG提供）

記者杜奕君／綜合報導

PLG職籃11日桃園璞園領航猿對決台北富邦勇士之戰，爆發衝突大場面，勇士洋將哥倫特衝撞領航猿李家慷，引發雙方球員一湧而上，包括勇士林志傑、領航猿丁恩迪都因為離開板凳區踏入場內遭取消比賽資格，事主哥倫特則遭驅逐出場。不過領航猿主帥卡米諾斯賽後卻點名哥倫特，批評該動作就是想傷害球員，不該出現在籃球場上。

領航猿昨日在板橋體育館「滿場」2800位球迷見證之下，以99比89再次擊敗勇士，笑納聯盟史上最長的開季8連勝。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過兩隊此戰在首節剩下1分49秒時，就爆發衝突，李家慷抄掉哥倫特球之後發動快攻，卻遭哥倫特直接衝撞，李家慷直接倒向紀錄台前方的電子看板，起身後兩人對峙衝突一觸即發，李家慷的隊友葛拉漢上前嘗試架開哥倫特，但兩人反而產生新一波衝突，一度推擠險些出手。

隨後雙方成員聚集場面混亂，但裁判經過重播檢視，宣布林志傑、丁恩迪因為從板凳區踏入場內，遭到取消比賽資格，哥倫特本人則是單場累積一次技術犯規、一次違反運動精神犯規，遭到驅逐出場。

賽後兩隊總教練都對此次衝突作出回應，領航猿卡米諾斯直言，「哥倫特應該被禁賽，這個動作就是想傷害球員，完全不應該出現在籃球場上。」

不過勇士主帥吳永仁則緩頰表示，「哥倫特只是動作比較大，本來衝突可以結束在葛拉漢衝過來那裡，可能雙方都比較激動，板凳席的球員也不應該衝上來，這是我們該注意的地方。」

▲領航猿盧峻翔、李家慷、哥倫特、林志傑。（圖／PLG職籃提供）

▲哥倫特與葛拉漢險些爆發全武行衝突。（圖／PLG提供）

關鍵字： 哥倫特李家慷PLG卡米諾斯領航猿勇士台籃

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

首次挑戰渣打臺北公益馬拉松　22歲洪偉齊全馬奪冠

首次挑戰渣打臺北公益馬拉松　22歲洪偉齊全馬奪冠

關鍵7號球定江山　撞球王子柯秉逸台北公開賽奪冠

關鍵7號球定江山　撞球王子柯秉逸台北公開賽奪冠

年度個人獎項「本土最大希望」　戰神丁聖儒喊話拚助攻王

年度個人獎項「本土最大希望」　戰神丁聖儒喊話拚助攻王

「格鬥女后」林郁芬亞洲格鬥錦標賽奪銀　鎖定亞運門票

「格鬥女后」林郁芬亞洲格鬥錦標賽奪銀　鎖定亞運門票

林信寬穩定心態飆本季新高23分　感謝學長黃鎮扮演心輔官

林信寬穩定心態飆本季新高23分　感謝學長黃鎮扮演心輔官

破紀錄！林志傑被趕出場　領航猿寫PLG新高「開季8連勝」

破紀錄！林志傑被趕出場　領航猿寫PLG新高「開季8連勝」

快訊／阿提諾爭議「數錢」手勢嗆裁判　PLG職籃開罰1.5萬元

快訊／阿提諾爭議「數錢」手勢嗆裁判　PLG職籃開罰1.5萬元

例行賽王者雲豹本季最大弱點曝光　林信寬點出是「慢熱」

例行賽王者雲豹本季最大弱點曝光　林信寬點出是「慢熱」

戰神不妙！　得分王兼籃板王威力斯「視網膜出血」至少休1至2周

戰神不妙！　得分王兼籃板王威力斯「視網膜出血」至少休1至2周

快訊／只剩雙洋將反而火力大爆發　戰神主場進攻秀撂倒龍頭雲豹

快訊／只剩雙洋將反而火力大爆發　戰神主場進攻秀撂倒龍頭雲豹

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」

熱門新聞

「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽　球團顧慮去年傷勢不放行

台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

快訊／直落四擊潰張禹珍　林昀儒杜哈賽封王、睽違798天再奪冠軍賽系列男單冠軍

曾被大聯盟記者點名！兄弟鄭浩均將報到中華隊　156火球助攻WBC

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

好消息！鄭宗哲轉戰光芒初步溝通參戰經典賽　15日向中華隊報到

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽

2台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽

3睽違798天！林昀儒杜哈賽封王

4曾被大聯盟記者點名！鄭浩均中華隊報到

5跑完21K　Mingo成台灣韓啦第一人超嗨

最新新聞

1驚！趙娟週正式和經紀公司解約

2領航猿卡總批哥倫特傷害球員該禁賽！

3最後3分鐘13比0　灰熊驚天逆轉秀

4鄭宗哲轉戰光芒初步溝通參戰經典賽

5「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

看不到「安可舞」有點感傷　蘇泰安日文喊話：林選手，甘巴爹！

棒、籃、排三位一體！台鋼訓練基地「皇鷹學院」　洪一中親自導覽揭細節

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤

蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」

坤達.牛奶挑戰高空特技 　空中倒立秀超壯手臂
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366