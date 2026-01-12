運動雲

▲關鍵7號球定江山，撞球王子柯秉逸台北公開賽奪冠。（圖／大會提供）

記者杜奕君／綜合報導

2026年第四屆Universal台北職業撞球公開賽11日於松山文創園區一號倉庫迎來最終戰，「撞球王子」柯秉逸展現堅強實力，在冠軍賽上與菲律賓選手納勞南（Ronel Nalaunan）激戰，最終以13比11獲勝，不僅捧回3萬美元獎金，也讓冠軍獎盃留在台灣。

柯秉逸近期狀態火熱，上周才於CTPBA巡迴賽總冠軍戰逆轉擊敗菲律賓好手馬納斯（Albert James Manas），這次在台北公開賽一路八連勝，場場至少領先對手6局，包括以7比1橫掃郭柏成晉級決賽。冠軍戰對手納勞南則是在四強賽以11比10險勝前球王魯伊斯（Francisco Sánchez Ruíz），並以精采解球贏得現場喝采。

冠軍戰開局，柯秉逸狀態不穩且受到「4號球魔咒」影響，一度以5比8落後。幸運的是，暫停過後他調整心態，靠著穩健防守連下5局，最終在第24局以自家研發跳桿打進關鍵7號球和8號球，現場氣氛沸騰。柯秉逸賽後坦言，決賽時心情有些浮動，體力下滑導致專注力不足，但能逆轉奪冠讓他相當開心。他也分享換球桿後連拿兩冠，笑說新球桿帶來好運，打起來特別順手。

本屆賽事為期四天，吸引近3000名球迷進場，決賽日觀眾超過千人，主桌區幾乎座無虛席。柯秉逸在賽後也舉辦小型見面會，親切與球迷拍照簽名，展現球王風範。他感謝球迷熱情支持，並表示奪冠後願意陪大家合照到深夜。

另一位台灣選手吳坤霖則在八強止步，與菲律賓選手馬魯多（Aivhan Maluto）激戰後以8比11落敗。賽後吳坤霖坦言，衝球表現未如預期，節奏難以掌握。不過，賽事結束後他立即返回高雄，投入自家投資1200萬台幣的「Monster」撞球場開幕籌備，首次以主辦人身分規劃大型賽事，期望打造選手友善的比賽環境，成為南台灣撞球交流新據點。

主辦單位CPBA指出，本屆台北公開賽結束後，跨年賽季也隨之落幕。明年預計舉辦4站職業巡迴賽及總冠軍戰，並持續推動業餘及青少年賽事，第五屆Universal台北公開賽也將接力登場，持續促進台灣撞球運動向三級化發展。

▲柯秉逸展現大將之風，在本屆台北公開賽奪冠。（圖／大會提供）

