年度個人獎項「本土最大希望」　戰神丁聖儒喊話拚助攻王

▲戰神丁聖儒。（圖／TPBL職籃提供）

▲戰神丁聖儒目前高居聯盟助攻榜第2位。（圖／TPBL職籃提供）

記者杜奕君／台北報導

台北台新戰神11日在主場寫下漂亮勝利，在僅有2名洋將情況下，全隊將士用命以114比108擊敗聯盟龍頭桃園台啤永豐雲豹。此役戰神主控「丁丁」丁聖儒再度大顯神威，全場苦撐40分鐘，貢獻16分、4籃板、8助攻、2抄截成為贏球要角。目前場均6.8助攻排名聯盟第2位的丁聖儒也喊話表示，「如果有機會爭取年度助攻王，自己會盡力去拚！」

本季TPBL職籃在林書豪正式退役後，本土球員並未出現強有力「救世主」等級好手，目前年度個人獎項也呈現被洋將壟斷狀況。

不過本季受到戰神重用的主力控衛丁聖儒，連同今日單場傳出8助攻在內，目前出賽11場平均能傳出6.8次助攻，僅僅落後目前聯盟助攻王雲豹克羅馬0.1次，可說有濃厚機會爭取年度助攻王肯定。

丁聖儒表示，「今天決勝期也沒有做得很好，第4節後段我體力有點撞牆期，感謝頂替上來的隊友們幫助我。自己就是閱讀場上狀況，找到隊友們的空檔，並沒有特別在意助攻次數。」

不過本季場均能攻下10.7分、2.1籃板、6.8助攻的丁聖儒也強調，「如果後續有機會爭取年度助攻王這個榮耀，自己也會努力去拚拚看。」

關鍵字： 丁聖儒戰神助攻王TPBL台籃

