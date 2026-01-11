運動雲

19分大逆轉！快艇擊退東區龍頭活塞　柯林斯寫NBA首見神紀錄

記者杜奕君／綜合報導

11日洛杉磯快艇作客交手東區龍頭強敵底特律活塞，快艇上演精彩逆轉秀，克服最多19分大幅落後，末節上演成功逆襲，最終快艇98比92贏球，且快艇柯林斯（John Collins）單場拿下25分、7籃板、4抄截、4阻攻，還投進5顆三分球，成為史上首位單場投進5顆三分球還有4抄截、4阻攻球員。

開季表現就一路長紅，穩居東區龍頭大位的活塞，今日在「汽車城」主場交手快艇，不過活塞包括王牌一哥康寧漢（Cade Cunningham）、「小魔獸」杜蘭（Jalen Duren）與砍將哈里斯（Tobias Harris）都高掛免戰牌，不過活塞仍展現東區霸主實力，半場打完建立多達14分領先優勢。

但快艇在末節展開猛烈追分，包括球隊王牌雷納德（Kawhi Leonard）以及前鋒長人柯林斯聯手打出10比0攻勢，「大鬍子」哈登（James Harden）也有所建樹，最終快艇完成逆襲，以6分之差贏球。

快艇全場以雷納德拿下26分、8籃板、4抄截，柯林斯25分、7籃板、4抄截、4阻攻，哈登則是19分、7籃板、7助攻、3抄截。

活塞全場以射手羅賓森（Duncan Robinson）的20分最高，霍蘭德（Ronald Holland II）16分進帳。

值得一提的是，快艇柯林斯成為聯盟史上首位單場單場投進5顆三分球還有4抄截、4阻攻的好手，展現場上全面性。

▲快艇柯林斯寫下NBA難得一見神紀錄，幫助球隊逆轉勝活塞。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇柯林斯寫下NBA難得一見神紀錄，幫助球隊逆轉勝活塞。（圖／達志影像／美聯社）

