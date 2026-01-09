潘政琮手傷預計5月回歸　喊話要為2028洛杉磯奧運一拚

▲台灣高球好手潘政琮（左2），喊話要為2028洛杉磯奧運一拚。（圖／攝影中心提供）

記者杜奕君／台北報導

旅美高爾夫選手潘政琮今（3）日現身運動推手獎表揚典禮，特別表達對長期支持他的企業的感謝。他坦言，企業贊助對選手來說意義重大，尤其在國外征戰時，能感受到來自家鄉的力量與支持，是他在美國獨自打拼時不可或缺的動力來源。

潘政琮此次代表富邦集團與長榮航空共同上台領獎。他分享，自己與這兩家企業已合作超過十年，從轉為職業球員起就獲得全力支持。潘政琮說：「很榮幸能代表富邦和長榮領獎，這麼長久的合作關係，真的非常感謝他們一直以來在背後默默支持，對選手來說是極大的鼓勵。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

去年五月，潘政琮接受了左手腕手術，目前仍在復健階段。他透露，原本預計休養六個月，但復原進度比預期慢，手部仍偶有疼痛，可能得等到今年五月才能重返賽場。潘政琮也感謝贊助商在他暫時無法出賽期間依然持續關心與支持，讓他能無後顧之憂專心養傷。

談到職業生涯規劃，潘政琮表示左手腕傷勢困擾多年，這次選擇手術也是為了延長運動生命。他坦言手術前曾做好最壞打算，甚至想過可能無法再回到球場，但心中仍以2028年洛杉磯奧運為目標，希望能百分之百恢復，為再戰奧運做好萬全準備。