史上第3年輕達成NBA「1萬分」　灰狼王牌艾德華茲寫生涯里程碑

記者杜奕君／綜合報導

明尼蘇達灰狼王牌球星「蟻人」艾德華茲（Anthony Edwards）9日在主場迎戰克里夫蘭騎士之戰，寫下個人生涯1萬分里程碑，艾德華茲更成為史上第7位，在25歲前就達成此紀錄好手，並且只排在詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）兩大超級球星之後，為史上第3年輕達標此紀錄好手。

目前僅有24歲又157天的艾德華茲，今日在對上騎士之戰寫下個人職業生涯重要紀錄，末節剩下6分54秒時，艾德華茲一記底線後撤步中距離跳投破網，讓他成為繼布萊恩（Kobe Bryant）、麥格雷迪（Tracy McGrady）、詹姆斯、安東尼（Carmelo Anthony）、杜蘭特與唐西奇（Luka Doncic）之外，史上第7位在25歲前，就完成NBA生涯1萬分好手。

且艾德華茲完成的年紀，僅排在詹皇與KD之外，為史上第3年輕好手，更是難能可貴表現。

在艾德華茲完成生涯重要紀錄，全場也飆出25分、7籃板、9助攻全能數據下，灰狼最終也以131比122擊敗騎士，拿下近期5連勝。

至於輸球的騎士方面，「蜘蛛人」米歇爾（Donovan Mitchell）攻下全場最高30分，明星控衛賈蘭德（Darius Garland）則有16分、8助攻進帳。

▲艾德華茲完成NBA生涯1萬分里程碑，更是史上第3年輕達成此紀錄好手。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾德華茲完成NBA生涯1萬分里程碑，更是史上第3年輕達成此紀錄好手。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 艾德華茲蟻人灰狼騎士1萬分Anthony Edwards

【違規釀禍】拖板車違規右轉撞自行車　女騎士困車底送醫不治

﻿

