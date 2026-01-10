曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐





▲曹錦輝 。（圖／取自福州海峽官方社群）



記者王真魚／綜合報導

中國城市棒球聯賽（CPB）福州海峽隊今日正式宣布，現年44歲的台灣投手曹錦輝確定加盟。球隊公告以「那個男人，他來了！」為號召，預告曹錦輝將於1月13日18:30代表福州海峽出賽，首場對手為廈門海豚。

曹錦輝擁有極高天賦，1999年與落磯隊簽約，2003年首度升上大聯盟，是台灣首位登上美國職棒大聯盟的投手及首位擊出安打的球員。返台後加入兄弟象隊，一度成為球隊戰力核心與人氣焦點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

然而，曹錦輝的職業生涯也伴隨著巨大的爭議。2009年爆發震撼全台的「黑象事件」假球風暴，他捲入其中接受調查。雖最終因無積極事證獲不起訴處分，但仍因違反職業道德遭中華職棒（CPBL）除名並永久禁賽。2015年他曾奇蹟般重返大聯盟加盟道奇隊，再度展現驚人球速。

曹錦輝近期在自主訓練中仍能投出超過150公里的球速，如今福州海峽正式對外宣告歡迎他的加入，1月13日的比賽，將是他的聯賽首秀。

官方稍早也公告異動，「福州海俠棒球俱樂部48號球員張棕幃，因在訓練過程中受傷，經俱樂部醫療團隊評估，確認其將無法繼續參加本賽季剩餘比賽。」

「為保障球隊順利完賽，福州海俠棒球俱樂部已依照聯賽相關規定完成新球員註冊手續，71號球員曹錦輝將加入球隊。相關手續已通過組委會審核，自公佈之日起生效。」