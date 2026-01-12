運動雲

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

▲兄弟休賽季玩真的！再聯手工藤公康　5投手明年1月赴日特訓。（圖／中信兄弟提供）

▲工藤公康。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／綜合報導

前福岡軟銀鷹（當時為大榮鷹）傳奇球星、現擔任棒球評論員的工藤公康，近期已在日本親自指導中華職棒中信兄弟5名投手，透過科學化數據分析與技術訓練，協助選手精進實力；工藤也高度評價台灣棒球水準，直言未來在國際賽場上，「台灣將會成為日本的對手」。

工藤公康12日在栃木市「AGEC運動科學綜合中心」，為中信兄弟投手群進行訓練與技術指導，此次來日參與自主訓練的5名投手，分別為呂彥青、陳柏均、張祖恩、盧孟揚以及游竣宥，皆被視為球隊未來重要的投手戰力。

根據日媒《日刊體育》報導，促成這次合作的關鍵人物，正是中信兄弟總教練平野惠一；平野曾效力阪神虎與歐力士猛牛，去年春訓期間因工藤在投手養成方面口碑極高，特別邀請他擔任臨時投手教練，雙方因此建立合作關係，也延續到本次日本訓練行程。

值得一提的是，工藤過去曾在同一訓練中心，利用最新運動科技設備替烏干達獨立聯盟選手進行數據分析，掀起討論話題。

此次針對中信兄弟投手群，工藤同樣運用TrackMan等儀器，測量球速、旋轉數等細部數據，並依據分析結果，調整投手的握球方式與投球機制，強化整體投球效率。

工藤去年也曾赴台指導，接觸過多名WBC台灣代表隊候補選手；他表示，「台灣代表隊在去年的12強賽奪冠，整體實力相當高，確實有很多潛力極佳的選手，」對於未來國際賽的競爭，他更直言，「在WBC等國際舞台上，台灣將會成為日本的強力對手。」

