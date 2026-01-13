鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

▲鄭宗哲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

效力於坦帕灣光芒隊的台灣旅美好手鄭宗哲，在今日傳出震撼消息。光芒隊為了清出空間給新交易來的沃德夏克（Ken Waldichuk）與內野威斯利（Brett Wisely），剛加入球隊僅 5 天的鄭宗哲與另一名右投比多（Osvaldo Bido）遭到指定讓渡（DFA）。

這已經是鄭宗哲在這個休賽季第二次面臨DFA狀況。他於去年12月底遭匹茲堡海盜隊移出名單，隨後在今年1月8日才剛被光芒隊從讓渡名單中撿走，沒想到新球季還沒開始，就因球隊戰力異動再次被DFA。

根據大聯盟規定，鄭宗哲現在進入7天的讓渡期。若這段時間沒有其他球隊將他挑走，光芒隊有權將他 Outright（完全轉讓）至小聯盟。

由於這已是鄭宗哲生涯第二次遭到 Outright（前一次為去年底在海盜隊），根據大聯盟勞資協議，若他認為在其他球隊有更好發揮空間，有權選擇直接投入自由市場尋找新東家。

昨日才傳出光芒隊初步同意讓鄭宗哲於 1 月 15 日向中華隊報到，如今身分異動讓情況變得微妙。如果有新球隊在此時接手，屆時是否能如期代表中華隊出賽，仍需視新東家的態度而定。