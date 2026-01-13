運動雲

柳賢振睽違15年國家隊　喊話小老弟：別保送自找危機

▲柳賢振。（圖／截自KBO官方頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國棒球代表隊為備戰2026年世界棒球經典賽（WBC），9日自仁川機場出發前往塞班島，展開第一階段集訓，資深左投柳賢振也隨隊報到。KBO於11日透過官方YouTube頻道公開訓練首日畫面，柳賢振受訪時表示，自己比去年更早開始準備新賽季，並進行較為系統性的訓練，「塞班的天氣和環境對投手調整狀態非常好，第一天訓練也順利完成」。

柳賢振睽違15年、廣州亞運後再參加國家隊，本次國家隊中，由最資深的他擔任投手組長。他表示：「（金光三）投手教練希望我來擔任這個角色，我也很爽快地答應了。因為是第一次大家一起訓練，盡快熟悉彼此非常重要。在塞班島的目標，就是和隊友們變得更親近。」

據韓媒《SPOTVNEWS》報導，談到球隊課題，柳賢振點出投手群控球仍需改善。韓國隊去年11月與捷克、日本進行交流賽，尤其在東京巨蛋出戰日本的2場比賽中，首戰投出9次保送、2次觸身球而落敗，第2戰雖追成7比7平手，但仍送出多達12次四壞，控球問題浮上檯面。

柳賢振在塞班島集訓開始前，特別對投手們叮嚀：「不要自己把比賽變得困難。」他強調：「如果是被全壘打打敗，那也沒辦法，但絕不能因為保送而自找危機，製造不必要的壓力與不好的比賽節奏。」

柳賢振的這番話，也來自自身經驗。2025年球季他出賽26場，投139又1/3局僅25次保送，每9局1.61次，2024年28場出賽也僅33次保送，都是聯盟控球表現名列前茅的投手。

柳賢振最後表示：「代表國家出賽，太極旗的重量真的很沉重。正因如此，更要在場上展現出好的比賽內容。」他希望能帶領投手群產生正向的綜效，為國家隊撐起穩定的投手戰力。

關鍵字： 韓國棒球WBC2026柳賢振塞班集訓投手控球



