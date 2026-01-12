運動雲

>

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽煙

▲被林妍霏點名「做作」，李多慧無奈回應。（圖／翻攝自IG）

▲林妍霏、李多慧。（圖／翻攝自IG）

記者胡冠辰／綜合報導

中職味全龍韓籍人氣啦啦隊成員李多慧，近日因脫口秀演員林妍霏段子內容引發外界爭議，相關討論持續延燒；對此李多慧12日晚間在社群平台Threads親自上傳影片回應，以中文向粉絲報平安，強調自己「真的沒事」，並表示會把這次事件視為持續進步的機會。

李多慧在影片中一開頭以熟悉的招呼語氣表示：「哈囉大家好，我是李多慧，大家好久不見～」她提到，最近看到一些「跟自己中文有關的故事」，但也特別請大家不用擔心，「我真的沒事。」她也在影片中澄清外界討論的相關內容，直言自己「真的真的真的不喜歡抽煙」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

針對外界對其說話方式與聲音的討論，李多慧坦言，自己也因此「對自己的聲音有了新的想法」，並認為這能成為持續進步的契機，「所以這也成為了我繼續進步的機會。」她也在影片中詢問粉絲意見，未來是否以現在的語氣與聲調與大家互動，「那麼以後用現在這樣的語氣和聲調，你們覺得怎麼樣呢？」

影片最後，李多慧再次展現留在台灣發展的決心，明確表示：「2026年我會繼續在台灣努力，」並向支持她的粉絲喊話，「大家希望喜歡我，謝謝。」

在 Threads 查看
關鍵字： 李多慧、味全龍

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽　球團顧慮去年傷勢不放行

「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽　球團顧慮去年傷勢不放行

台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

曾被大聯盟記者點名！兄弟鄭浩均將報到中華隊　156火球助攻WBC

曾被大聯盟記者點名！兄弟鄭浩均將報到中華隊　156火球助攻WBC

快訊／直落四擊潰張禹珍　林昀儒杜哈賽封王、睽違798天再奪冠軍賽系列男單冠軍

快訊／直落四擊潰張禹珍　林昀儒杜哈賽封王、睽違798天再奪冠軍賽系列男單冠軍

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

好消息！鄭宗哲轉戰光芒初步溝通參戰經典賽　15日向中華隊報到

好消息！鄭宗哲轉戰光芒初步溝通參戰經典賽　15日向中華隊報到

還看不到那個男人！曹錦輝CPB先發首秀突遭延期　福州海俠說原因

還看不到那個男人！曹錦輝CPB先發首秀突遭延期　福州海俠說原因

原本只想回台灣！前悍將瑞恩親曝旅韓大轉折　重返美職當成功案例

原本只想回台灣！前悍將瑞恩親曝旅韓大轉折　重返美職當成功案例

沈默刺客強勢回歸！林昀儒2026杜哈男單封王、奪冠感性吐心聲

沈默刺客強勢回歸！林昀儒2026杜哈男單封王、奪冠感性吐心聲

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

熱門新聞

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽　球團顧慮去年傷勢不放行

台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

曾被大聯盟記者點名！兄弟鄭浩均將報到中華隊　156火球助攻WBC

快訊／直落四擊潰張禹珍　林昀儒杜哈賽封王、睽違798天再奪冠軍賽系列男單冠軍

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

讀者回應

﻿

熱門新聞

1驚！趙娟週正式和經紀公司解約

2「台灣最速火球男」林振瑋無緣經典賽

3台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽

4曾被大聯盟記者點名！鄭浩均中華隊報到

5睽違798天！林昀儒杜哈賽封王

最新新聞

1湖人混血王子回歸　八村壘本周可上場

2紀錄台烏龍！陳又瑋犯滿畢業領到復活卡

3李多慧含淚報平安

4台體陳柏儒開轟晉級大專聯賽四強

5跑完變馬拉桑　渣打馬道歉說免費換跑友卻說別

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

看不到「安可舞」有點感傷　蘇泰安日文喊話：林選手，甘巴爹！

棒、籃、排三位一體！台鋼訓練基地「皇鷹學院」　洪一中親自導覽揭細節

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞

坤達.牛奶挑戰高空特技 　空中倒立秀超壯手臂

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366