快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽煙

▲林妍霏、李多慧。（圖／翻攝自IG）



記者胡冠辰／綜合報導

中職味全龍韓籍人氣啦啦隊成員李多慧，近日因脫口秀演員林妍霏段子內容引發外界爭議，相關討論持續延燒；對此李多慧12日晚間在社群平台Threads親自上傳影片回應，以中文向粉絲報平安，強調自己「真的沒事」，並表示會把這次事件視為持續進步的機會。

李多慧在影片中一開頭以熟悉的招呼語氣表示：「哈囉大家好，我是李多慧，大家好久不見～」她提到，最近看到一些「跟自己中文有關的故事」，但也特別請大家不用擔心，「我真的沒事。」她也在影片中澄清外界討論的相關內容，直言自己「真的真的真的不喜歡抽煙」。

針對外界對其說話方式與聲音的討論，李多慧坦言，自己也因此「對自己的聲音有了新的想法」，並認為這能成為持續進步的契機，「所以這也成為了我繼續進步的機會。」她也在影片中詢問粉絲意見，未來是否以現在的語氣與聲調與大家互動，「那麼以後用現在這樣的語氣和聲調，你們覺得怎麼樣呢？」

影片最後，李多慧再次展現留在台灣發展的決心，明確表示：「2026年我會繼續在台灣努力，」並向支持她的粉絲喊話，「大家希望喜歡我，謝謝。」