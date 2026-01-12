跑完「馬拉桑」！獎牌鬧烏龍渣打馬致歉說免費更換　跑友卻不樂意了

▲2026年渣打馬拉松完賽獎牌搞烏龍，馬拉松英文竟拼成Marathan 。（圖／記者杜奕君攝）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年渣打臺北公益馬拉松於1月11日圓滿落幕，不過此次賽事的完賽獎牌卻爆出烏龍，主辦單位一時不察竟然不小心把獎牌上馬拉松的英文「Marathon」，刻成了「馬拉桑Marathan」，而稍早主辦單位也在粉絲專頁上發文致歉，也表示將會重新製作正確版本之完賽獎牌，提供所有完賽跑友免費申請更換。

今年渣打馬共吸引來自全球51國、共2.6萬名跑者齊聚參賽，但此次賽事賽後卻發生「菜英文」搞笑烏龍，選手的完賽獎牌，獎牌上的馬拉松英文Marathon被拼錯成為「Marathan」，不少跑友紛紛在社群分享此事，也戲稱比賽從馬拉松變成了「馬拉桑」，甚至還有人表示，這樣的錯印版獎牌，未來應該會有增值空間。

而12日稍早主辦單位在臉書發文，本屆賽事獎牌因製作作業疏失，導致獎牌文字內容出現錯誤，對此我們深感抱歉，並向所有受影響的跑友致上最誠摯的歉意，且為彌補此次疏失，大會將重新製作正確版本之完賽獎牌，提供所有完賽跑友免費申請更換。

不過逗趣的是，許多跑友都跑來貼文下方留言，希望不要更換，也有網友建議主辦單位也許可以考慮把獎牌重製的經費捐給今年有參與的公益團體。