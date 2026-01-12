運動雲

美國體壇大洗牌！足球人氣超越棒球　韓媒形容：孫興慜擊敗大谷翔平

▲孫興慜。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

美國體壇正在發生結構性的轉變，根據最新調查結果顯示，足球在美國的受歡迎程度已正式超越棒球，成為僅次於美式足球與籃球的第三大運動；這項變化不僅在美國國內引發討論，也讓亞洲媒體高度關注，韓國媒體甚至以「孫興慜擊敗大谷翔平」形容這股趨勢，直指美國職業運動版圖正在改寫。

美國體育專門頻道《FOX Sports》引述《經濟學人（The Economist）》所進行的「美國最受歡迎運動」調查，在「最喜歡的運動」選項中，有10％的受訪者選擇足球，超越棒球的9％，排名上升至第3名；排名第2的籃球為17％，顯示足球與主流運動的差距正持續縮小。

長期以來，美國體壇由美式足球、籃球、棒球與冰上曲棍球主導，足球直到1996年才成立職業聯盟MLS，無論在市場規模或關注度上始終被視為「非主流運動」；然而近年情勢急轉直下，足球逐漸打破過往框架。

關鍵因素之一，在於國際球星的接連投入，包括加盟邁阿密國際的阿根廷球王梅西（Lionel Messi），以及在亞洲具高度影響力的孫興慜、德國名將穆勒（Thomas Müller）等人，都讓MLS曝光度大幅提升；同時聯盟積極導入Apple TV、YouTube等串流平台進行轉播，也成功吸引年輕世代觀眾，徹底改變足球在美國的傳播模式。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

這樣的轉變，也引起韓國媒體關注；《體育朝鮮》以「孫興慜擊敗大谷翔平，美國職業體育迎來巨大變革」為題指出，足球過去在美國被視為「小眾運動」，即便FIFA曾於1990年代試圖開拓市場，仍成效有限，但如今風向已明顯改變。

報導中更強調，效力於洛杉磯FC的孫興慜，無論在進場觀眾數、球衣銷售量或社群媒體聲量上，都展現驚人增長，「孫興慜效應」的影響力，已可與MLB超級球星大谷翔平相提並論。

值得一提的是，美國將於今年6月與加拿大、墨西哥共同舉辦世界盃；在國際賽事腳步逼近之際，足球人氣正式超越被稱為「國民運動」的棒球，無疑為美國足球市場注入一劑強心針，也讓這項曾被視為「不毛之地」的運動，迎來前所未有的轉捩點。

