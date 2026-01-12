拚連霸也拚個人獎！平鎮隊長邱文佑鎖定最佳10人　畢業後預計選秀

▲邱文佑。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

平鎮高中隊長邱文佑在高中木棒聯賽記者會上喊出連霸目標，身為高三主將的他，展現強烈領袖特質，直言自己本來就喜歡扮演「帶頭的人」，對自己要求嚴格，希望能在場上場下成為學弟的榜樣，帶領球隊再度站上巔峰。

邱文佑日前因右手食指骨折，休養約3個多月，錯過黑豹旗等重要賽事，直到去年底的台日交流賽才正式回歸。雖然當時傷勢尚未完全恢復，但他仍在兩場比賽中敲出安打，展現對棒球的高度渴望。他坦言，長時間遠離球場反而讓自己更珍惜比賽機會，「太久沒打球了，就會想在球場上多表現一點，為球隊多做點貢獻。」

進入高中最後一年的木棒聯賽，邱文佑為自己設定更高目標。除了希望延續上屆聯賽奪下野手MVP、打擊獎的火燙手感，他也將「最佳十人」列為重要目標之一。他表示，去年僅拿到打擊獎，仍有遺憾，希望在守備端也能有更多貢獻，讓整體表現更加全面。

談到隊長身分帶來的壓力，邱文佑則相當淡然。他認為領袖角色反而讓自己更能自在發揮，「我比較喜歡自己帶著隊友，而不是被帶著走。」未來他也已確定畢業後將投入選秀，朝職棒之路邁進，期盼在木棒聯賽與王貞治盃留下最好的高中最後一頁。