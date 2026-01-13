「超日系」教練團寫史上首例　悍將繼兄弟後再配置超過7外籍教練

▲富邦悍將一軍總教練。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將公布2026年教練團名單後，引起外界關注的不只是人事異動本身，而是教練團整體結構的變化，在林威助接任執行副領隊之後，走超日系風。悍將新球季一、二軍與基地體系中，共配置8名外籍教練，且除了二軍打擊教練鮑伊之外，清一色為日籍，成為繼2017、2018年中信兄弟之後，再度出現「7外籍教練」規模以上的中職球隊，也反映出近年職棒教練分工與養成思維的轉變。

悍將此次一、二軍都由日籍教練擔綱為中職首例。繼兄弟2017年後，再度有球隊一、二軍總教練都由外籍教練擔綱。

從名單來看，富邦悍將在一軍由後藤光尊擔任總教練，森野将彦出任首席兼打擊教練，另有山哲也負責捕手指導，根本淳平統籌體能；二軍則由酒井忠晴領軍，搭配島﨑毅等投手教練，以及二軍打擊教練鮑伊，而基地端更安排曾效力過台鋼雄鷹、擁有中職經驗的福永春吾專責復健與投手育成。

這樣的配置，顯示球團不僅將外籍教練放在一軍即戰力層級，也延伸到二軍養成，讓訓練理念能在不同層級間銜接。不過翻譯也是大考驗，據了解目前悍將翻譯人員配置超過7人，協助外籍教練、洋將、本土球員之間的溝通。

回顧中信兄弟在2017、2018年的教練團配置，當時同樣出現「7名外籍教練」的規模，且外籍教練除了馬蓋瑞為澳洲籍之外，清一色為美籍，。2017年外籍教練包括一軍總教練史耐德，以及銳威、克魯茲、馬蓋瑞，二軍則有大威、雷神、霍爾等人；2018年則延續美籍為主的方向，一軍有史耐德、馬蓋瑞、普力斯、伯納，二軍則包含霍爾、佛斯特、威爾森等。當時兄弟配置至少5名翻譯協助溝通。

悍將球團表示，今年希望借重多位資深外籍教練的經驗，與本土教練們互相搭配，以「一軍穩定、二軍扎根、基地銜接」為核心方向，期望透過完整的教練團系統，持續提升球員養成效率，為球隊長期戰力建設更穩固的基礎，迎接新球季的挑戰。