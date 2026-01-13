運動雲

>

「超日系」教練團寫史上首例　悍將繼兄弟後再配置超過7外籍教練

▲▼原任富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊，升任富邦悍將一軍總教練；副領隊林威助升任執行副領隊；富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將一軍總教練。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將公布2026年教練團名單後，引起外界關注的不只是人事異動本身，而是教練團整體結構的變化，在林威助接任執行副領隊之後，走超日系風。悍將新球季一、二軍與基地體系中，共配置8名外籍教練，且除了二軍打擊教練鮑伊之外，清一色為日籍，成為繼2017、2018年中信兄弟之後，再度出現「7外籍教練」規模以上的中職球隊，也反映出近年職棒教練分工與養成思維的轉變。

悍將此次一、二軍都由日籍教練擔綱為中職首例。繼兄弟2017年後，再度有球隊一、二軍總教練都由外籍教練擔綱。

[廣告]請繼續往下閱讀...

從名單來看，富邦悍將在一軍由後藤光尊擔任總教練，森野将彦出任首席兼打擊教練，另有山哲也負責捕手指導，根本淳平統籌體能；二軍則由酒井忠晴領軍，搭配島﨑毅等投手教練，以及二軍打擊教練鮑伊，而基地端更安排曾效力過台鋼雄鷹、擁有中職經驗的福永春吾專責復健與投手育成。

這樣的配置，顯示球團不僅將外籍教練放在一軍即戰力層級，也延伸到二軍養成，讓訓練理念能在不同層級間銜接。不過翻譯也是大考驗，據了解目前悍將翻譯人員配置超過7人，協助外籍教練、洋將、本土球員之間的溝通。

回顧中信兄弟在2017、2018年的教練團配置，當時同樣出現「7名外籍教練」的規模，且外籍教練除了馬蓋瑞為澳洲籍之外，清一色為美籍，。2017年外籍教練包括一軍總教練史耐德，以及銳威、克魯茲、馬蓋瑞，二軍則有大威、雷神、霍爾等人；2018年則延續美籍為主的方向，一軍有史耐德、馬蓋瑞、普力斯、伯納，二軍則包含霍爾、佛斯特、威爾森等。當時兄弟配置至少5名翻譯協助溝通。

悍將球團表示，今年希望借重多位資深外籍教練的經驗，與本土教練們互相搭配，以「一軍穩定、二軍扎根、基地銜接」為核心方向，期望透過完整的教練團系統，持續提升球員養成效率，為球隊長期戰力建設更穩固的基礎，迎接新球季的挑戰。

關鍵字： 富邦悍將日籍教練外籍教練職棒教練團

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

年假只休4天！韓媒關注台灣WBC魔鬼集訓：向韓國宣戰嗎？

年假只休4天！韓媒關注台灣WBC魔鬼集訓：向韓國宣戰嗎？

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

美國體壇大洗牌？足球人氣超越棒球　韓媒形容：孫興慜擊敗大谷翔平

美國體壇大洗牌？足球人氣超越棒球　韓媒形容：孫興慜擊敗大谷翔平

轟出來台代表作後就沒出賽！保加利亞隊長霸夫離隊　披特攻黃衫3場終結

轟出來台代表作後就沒出賽！保加利亞隊長霸夫離隊　披特攻黃衫3場終結

海盜傳奇終結者朱斯提辭世　享壽86歲、曾助隊奪世界大賽冠軍

海盜傳奇終結者朱斯提辭世　享壽86歲、曾助隊奪世界大賽冠軍

【誰一直偷喝我家水？】今天終於抓到亞洲輝椋鳥現行犯！

熱門新聞

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

年假只休4天！韓媒關注台灣WBC魔鬼集訓：向韓國宣戰嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／富邦悍將一、軍教練團陣容公布！

2工藤公康助黃衫軍投手升級

3蔡其昌親自說明43人不公布原因

4李多慧含淚報平安

5鄭宗哲又遭DFA！WBC參戰添變數？

最新新聞

1味全龍官宣簽下：「魔神龍」

2高永表意外入選WBC韓國隊：完全沒想過

3桃園彭于晏發威　李家慷奪單周MVP

4七六人半場命中率7成　火力秀宰暴龍

5高國輝升任一軍打擊、林哲瑄接手二軍外野

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本　林安可：看你們敢不敢

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

3千名球迷嗨翻府城！林安可跳「最後一舞」　笑說不敢帶去日本

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366