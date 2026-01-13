台將全軍覆沒！曾俊欣、葛藍喬安娜領先遭翻盤　單打會外賽都在首輪止步

▲葛蘭喬安娜 。（圖／海碩整合行銷提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年澳洲網球公開賽會外賽於本週開打，台灣網球好手曾俊欣、葛藍喬安娜與許育修分別出擊，力拚連過3關爭取大滿貫正賽席次，經過兩日的激烈爭奪後，曾俊欣與葛藍喬安娜面對對手雖然曾一度取得領先，但未能守住優勢，而許育修日前也在鏖戰三盤後落敗。至此，台灣球員在今年澳網單打會外賽全數止步。

被列為會外賽第10種子的曾俊欣，在首輪遭遇同樣曾高居青少年世界第1的西班牙20歲好手蘭達路斯（Martin Landaluce）。

「青年球王」的正面對決，曾俊欣在開賽展現極佳狀態，首盤第1局率先破發取得領先優勢，然而，蘭達路斯隨後展開強勢反撲，先在第8局回破追成4比4，曾俊欣在盤中與盤末面臨發球局壓力，最終以5比7讓出首盤。次盤雙方陷入纏鬥，曾俊欣多次嘗試突破未果，第8局自己的發球局未能把握，最終以3比6落敗，遺憾止步。

▲曾俊欣。（圖／網球協會提供）

而甫在WTA坎培拉女網賽單打封后的台灣單打一姐葛藍喬安娜，這次在澳網會外賽名列第19種子，首輪碰上目前世界排名178位、曾高居世界第25位的烏克蘭好手卡利尼娜（Anhelina Kalinina）。

葛藍首盤開盤就攻勢凌厲，連保帶破再保一口氣就取得3比0領先，然而卡利尼娜及時回穩，在第5局回破，雙方前6局打完戰成3比3，葛藍比賽中還一度因為身體不適請求醫療傷停，但暫停過後重返賽場，在盤末失守最終以5比7，先丟掉首盤。次盤，前半段雙方戰成2比2平手，不過第5局經過多達3次「丟士」葛蘭遭卡利尼娜破發，之後在第7局也沒能守成，關鍵第8局她雖然一度取得領先，但局末仍遭對手逆轉，最終以2比6落敗，結束澳網征途。

而昨日率先登場的許育修，首輪本週排名224位的美國選手卡索內（Murphy Cassone），首盤克服落後以6比3逆轉搶下，但接下來卻以3比6、4比6連丟兩盤，無緣重返正賽。