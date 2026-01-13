超準！七六人半場命中率破7成　馬克西轟33分背靠背復仇宰暴龍

記者杜奕君／綜合報導

昨天才在延長賽以1分之差飲恨敗給多倫多暴龍，費城七六人不到24小時就再度和暴龍交手，這次七六人鐵了心要收下勝利，上半場團隊命中率突破7成，瘋狂火力讓楓葉軍團難以招架，最終暴龍就在當家主控馬克西（Tyrese Maxey）轟下33分、恩比德（Joel Embiid）貢獻27分、8籃板、4助攻、2抄截攜手合作下，以115比102成功復仇。

昨日才在暴龍主場苦戰至延長賽以1分飲恨輸球，七六人不到24小時就有了復仇機會，再度於暴龍主場進行「背靠背」賽程交手。

此戰七六人上半場手風極順，團隊命中率高達73%，前兩節就投進13顆三分球，在馬克西與恩比德攜手砍下40分帶領下，半場打完七六人就建立80比51的大幅領先優勢。

下半場開打後，暴龍依舊只能憑藉零星攻勢追分，最終七六人在馬克西砍下33分、4籃板，「大帝」恩比德也有27分、8籃板、4助攻、2抄截優質表現下，七六人以13分之差贏球。

值得一提的是，七六人在大幅領先下，比賽最後關頭也將昔日暴龍拿下隊史首冠的老將控衛羅瑞（Kyle Lowry）給換了上場，他也獲得暴龍球迷的熱烈歡迎，只可惜連續幾次進攻作為戰術主軸，羅瑞最終都未能順利命中，此戰最終數據掛零作收。

▲七六人馬克西砍下33分，率隊成功復仇擊敗暴龍。（圖／達志影像／美聯社）