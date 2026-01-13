不敢重看2013鳥谷敬那一幕　林智勝形容天堂掉到地獄：我怕我會哭

▲林智勝回顧2013那一球。（圖／截自林智勝IG）

記者楊舒帆／綜合報導

近期12強賽紀錄片《冠軍之路》引起廣泛討論，片中回顧多段台灣棒球的關鍵時刻，其中2013年世界棒球經典賽，高志綱傳往二壘、林智勝差一步觸殺盜壘的鳥谷敬卻功虧一簣的畫面，再度喚起球迷深埋心中的遺憾回憶。這段經典畫面也讓主角「大師兄」林智勝，再次回顧當年那場比賽結束後難以言喻的情緒。

林智勝在訪談中坦言，那一刻的感受就像「從天堂掉到地獄」。他回憶，比賽結束後，整個休息室幾乎沒有任何聲音，大家只是默默收拾裝備，透過地下通道直接回到飯店，連面對媒體都沒有講話。「那時候真的不知道要幹嘛，感覺好像天塌下來了。」林智勝說，當時全隊把所有力量都投注在那一戰，只差一個出局數就能贏球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔天中華隊面對古巴之戰全隊狀態明顯受到影響，最終慘敗收場，始終提不起勁。回顧這段經歷，林智勝表示，當時正值國際賽壓力極大的時期，球隊與球員都背負著「一定要打好」的期待，只要表現不好，就準備承受外界批評，這樣的壓力其實相當沉重。

談到紀錄片《冠軍之路》，林智勝坦言還沒看過，但他認為這部片，「可以激勵很多小朋友，給他們一個夢想、一個目標。」聽聞片中再次出現自己與鳥谷敬那一幕，他說，「我沒有看，因為我怕我會哭。」

林智勝透露當時備戰經典賽心境，「在那些有發生一些事，要靠國際賽打好，壓力其實滿大的，只要打不好，就準備被罵。他也回憶北京奧運輸給中國，「回國真的是用躲著低頭推行李出去，我覺得很痛苦，雖然那是結果論，輸的當下有點恍惚，想著怎麼可能輸。」

當時新聞爆了，林智勝不免用手機看到激動留言，「以前真的會很在意，看到那些留言會很受傷。」但隨著職業生涯的累積，他逐漸學會轉換角度，「就像我看其他運動，不到專業的程度，就可能會想怎麼會這樣，跳脫那個角度。」

已在去年賽季結束後正式退休的林智勝，談到職業生涯後期的心境時表示，他始終提醒自己，棒球場上每一年都有新人出現，「我不會因為自己是學長就高高在上。」他希望用行動告訴年輕球員，自己並不容易被擊倒，也願意接受被後浪追趕的現實。林智勝說，當後輩真正超越自己的那一天，他會毫不吝嗇給予掌聲，「因為他們成功了。」