運動雲

>

不敢重看2013鳥谷敬那一幕　林智勝形容天堂掉到地獄：我怕我會哭

▲林智勝回顧2013那一球。（圖／截自林智勝IG）

▲林智勝回顧2013那一球。（圖／截自林智勝IG）

記者楊舒帆／綜合報導

近期12強賽紀錄片《冠軍之路》引起廣泛討論，片中回顧多段台灣棒球的關鍵時刻，其中2013年世界棒球經典賽，高志綱傳往二壘、林智勝差一步觸殺盜壘的鳥谷敬卻功虧一簣的畫面，再度喚起球迷深埋心中的遺憾回憶。這段經典畫面也讓主角「大師兄」林智勝，再次回顧當年那場比賽結束後難以言喻的情緒。

林智勝在訪談中坦言，那一刻的感受就像「從天堂掉到地獄」。他回憶，比賽結束後，整個休息室幾乎沒有任何聲音，大家只是默默收拾裝備，透過地下通道直接回到飯店，連面對媒體都沒有講話。「那時候真的不知道要幹嘛，感覺好像天塌下來了。」林智勝說，當時全隊把所有力量都投注在那一戰，只差一個出局數就能贏球。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔天中華隊面對古巴之戰全隊狀態明顯受到影響，最終慘敗收場，始終提不起勁。回顧這段經歷，林智勝表示，當時正值國際賽壓力極大的時期，球隊與球員都背負著「一定要打好」的期待，只要表現不好，就準備承受外界批評，這樣的壓力其實相當沉重。

談到紀錄片《冠軍之路》，林智勝坦言還沒看過，但他認為這部片，「可以激勵很多小朋友，給他們一個夢想、一個目標。」聽聞片中再次出現自己與鳥谷敬那一幕，他說，「我沒有看，因為我怕我會哭。」

林智勝透露當時備戰經典賽心境，「在那些有發生一些事，要靠國際賽打好，壓力其實滿大的，只要打不好，就準備被罵。他也回憶北京奧運輸給中國，「回國真的是用躲著低頭推行李出去，我覺得很痛苦，雖然那是結果論，輸的當下有點恍惚，想著怎麼可能輸。」

當時新聞爆了，林智勝不免用手機看到激動留言，「以前真的會很在意，看到那些留言會很受傷。」但隨著職業生涯的累積，他逐漸學會轉換角度，「就像我看其他運動，不到專業的程度，就可能會想怎麼會這樣，跳脫那個角度。」

已在去年賽季結束後正式退休的林智勝，談到職業生涯後期的心境時表示，他始終提醒自己，棒球場上每一年都有新人出現，「我不會因為自己是學長就高高在上。」他希望用行動告訴年輕球員，自己並不容易被擊倒，也願意接受被後浪追趕的現實。林智勝說，當後輩真正超越自己的那一天，他會毫不吝嗇給予掌聲，「因為他們成功了。」

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

年假只休4天！韓媒關注台灣WBC魔鬼集訓：向韓國宣戰嗎？

年假只休4天！韓媒關注台灣WBC魔鬼集訓：向韓國宣戰嗎？

「魔神樂」改名「魔神龍」！味全龍官宣簽下：確認符合聯盟規章

「魔神樂」改名「魔神龍」！味全龍官宣簽下：確認符合聯盟規章

美國體壇大洗牌？足球人氣超越棒球　韓媒形容：孫興慜擊敗大谷翔平

美國體壇大洗牌？足球人氣超越棒球　韓媒形容：孫興慜擊敗大谷翔平

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

轟出來台代表作後就沒出賽！保加利亞隊長霸夫離隊　披特攻黃衫3場終結

轟出來台代表作後就沒出賽！保加利亞隊長霸夫離隊　披特攻黃衫3場終結

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

熱門新聞

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

年假只休4天！韓媒關注台灣WBC魔鬼集訓：向韓國宣戰嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／富邦悍將一、軍教練團陣容公布！

2工藤公康助黃衫軍投手升級

3蔡其昌親自說明43人不公布原因

4李多慧含淚報平安

5鄭宗哲又遭DFA！WBC參戰添變數？

最新新聞

1魔神龍感性告別桃猿：每一刻都彌足珍貴

244歲曹錦輝秀訓練照引熱議

3金鐘主持人跨界挑戰文姿云「蠍子踢」

4超越李詩灃　周天成世界排名站上第5

5辜仲諒宴請中華隊：牛排等你們！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本　林安可：看你們敢不敢

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

3千名球迷嗨翻府城！林安可跳「最後一舞」　笑說不敢帶去日本

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

【金門火舞失控瞬間】舞者遭噴火燒臉　緊急送回台灣治療
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366