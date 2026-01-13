贏球背後的精密算計！《GO FOR GOLD運科台灣隊》解鎖台灣國手奪牌密碼

▲陳念琴、吳詩儀、主持人屠潔、文姿云、張筑涵出席《GO FOR GOLD 運科台灣隊》記者會（左起）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

三立都會台全新運動紀實節目《GO FOR GOLD 運科台灣隊》於今日（13日）舉行首映記者會。這檔節目由金鐘獎雙語主持人屠潔擔任製作人兼主持人，首度跨界攜手中央廣播電臺同步製作，跳脫傳統運動競賽框架，帶領觀眾深入「比賽背後更精彩的那一塊」，解鎖台灣頂尖選手奪牌前最神祕且關鍵的隱形後盾——「運動科學」（Sports Science）。

曾獲雙金鐘肯定的屠潔表示，這檔節目不同於一般體育節目，她以「陪跑者」的身分深入訓練現場，與選手一同在高海拔山區晨跑、體驗極限訓練。屠潔指出：「大家都喜歡聽故事，我們用選手的故事作為起頭，即使是看似生硬的數據分析，透過選手實際的體感與錄影紀錄，也能讓觀眾產生共鳴。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

節目陣容堪稱「國手天團」，邀請包括拳擊女神陳念琴、吳詩儀，空手道文姿云、輕艇激流張筑涵、棒球名將周思齊，以及反曲弓射箭國手雷千瑩等頂尖運動員參與拍攝。

今在首映記者會上，也有多位國手到場力挺，其中就有奧運拳擊雙姝陳念琴、吳詩儀，輕艇國手張筑涵以及退役空手道名將文姿云。

▲柯文明教練、吳詩儀、陳念琴、主持人屠潔、文姿云、張筑涵出席《GO FOR GOLD 運科台灣隊》記者會（左起）。（圖／記者蔡厚瑄攝）

拳擊國手陳念琴感性分享，以前訓練多靠肉眼觀察與經驗累積，甚至帶有「土法煉鋼」的色彩，但現在透過精準的數據收集，能以更省力、高效的方式達成訓練目標。吳詩儀則特別強調「情蒐」的全新定義，她認為這不只是針對對手，更是「情蒐自己」，透過分析了解自身戰略缺陷與防守時機，對運動員而言是極為重要的自我檢視。

對於輕艇激流國手張筑涵來說，運科的幫助體現在生理機能的極致掌控，從爆發力訓練的偏向分析，到賽前、賽中、賽後的即時營養補充，精準的補給策略讓她在極限環境下仍能維持穩定表現。前空手道國手文姿云則認為，運科不僅是技術的提升，更是一種心靈上的成長。她坦言空手道過去鮮少接觸這類資源，透過科學化的數據監測與心理韌性訓練，讓她更精確地了解自己的身體與對手狀況，進而堅定自信，讓她確信自己確實擁有站上奧運舞台的一流實力。

《GO FOR GOLD 運科台灣隊》舉辦首映記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

屠潔在記者會上也分享了拍攝辛酸。為了真實呈現，她跟著陳念琴、吳詩儀到海拔1000多公尺的霧台進行山訓，清晨五點起床跑步，笑稱「連車尾燈都看不到」。她更現場挑戰文姿云的招牌動作「蠍子踢」，結果解鎖「被亞運選手踢」和「踢了亞運選手」的成就後，隔天大腿精拉傷整整休息了3天，讓她對台灣選手的訓練強度更感尊敬。

節目將於1月18日起，每週日上午11點在三立都會台首播。這不僅是一檔熱血的運動紀實，更是一部將精密計算與心理韌性完美融合的科學盛宴，讓觀眾重新認識站上頒獎台背後的每一步精確算計。