扳倒世界第8男單！戚又仁2026年首勝到手、挺進印度賽16強

▲戚又仁。（圖／羽球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣男單羽球好手戚又仁13日在超級750系列印度羽球公開賽登場，首輪他就碰上高居男單世界第8的法國好手拉尼耶（Alex Lanier），不過面對強敵，戚又仁最後耗時50分鐘以21比17、21比19擊潰對手，也闖進男單16強。

中租好手戚又仁目前世界排名第26，上週他在馬來西亞公開賽首輪就碰上日本一哥奈良岡功大，最終也落敗一輪遊。本週來到印度，首輪的對手是20歲新星拉尼耶，過去雙方交手過3次，戚又仁拿下2勝居上風，不過雙方最近一次碰頭已經是2022年的愛爾蘭公開賽，而拉尼耶如今也衝進世界男單前10。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相隔許久再碰頭，戚又仁開賽居下風，被拉尼耶拉出6比2攻勢，不過他倒吃甘蔗越打越順，先一口氣追到8比8平手，之後順利以11比9佔據領先，暫停過後戚又仁持續加壓，成功以21比17先下一城。

次局雙方從開賽就展開激烈交鋒，戚又仁雖然以11比10領先進入技術暫停，但暫停過後雙方還是繼續呈現拉鋸、互有領先，直到打到17比17時，戚又仁這次穩紮穩打，連拿3分搶下賽末點，拉尼耶雖然馬上連追2分，但戚又仁成功把握住第3個賽點，成功以21比19勝出，挺進印度賽16強，2026年首勝也到手。