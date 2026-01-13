運動雲

>

扳倒世界第8男單！戚又仁2026年首勝到手、挺進印度賽16強

▲台北羽球公開賽，林俊易、戚又仁。（圖／台北羽球公開賽提供）

▲戚又仁。（圖／羽球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣男單羽球好手戚又仁13日在超級750系列印度羽球公開賽登場，首輪他就碰上高居男單世界第8的法國好手拉尼耶（Alex Lanier），不過面對強敵，戚又仁最後耗時50分鐘以21比17、21比19擊潰對手，也闖進男單16強。

中租好手戚又仁目前世界排名第26，上週他在馬來西亞公開賽首輪就碰上日本一哥奈良岡功大，最終也落敗一輪遊。本週來到印度，首輪的對手是20歲新星拉尼耶，過去雙方交手過3次，戚又仁拿下2勝居上風，不過雙方最近一次碰頭已經是2022年的愛爾蘭公開賽，而拉尼耶如今也衝進世界男單前10。

[廣告]請繼續往下閱讀...

相隔許久再碰頭，戚又仁開賽居下風，被拉尼耶拉出6比2攻勢，不過他倒吃甘蔗越打越順，先一口氣追到8比8平手，之後順利以11比9佔據領先，暫停過後戚又仁持續加壓，成功以21比17先下一城。

次局雙方從開賽就展開激烈交鋒，戚又仁雖然以11比10領先進入技術暫停，但暫停過後雙方還是繼續呈現拉鋸、互有領先，直到打到17比17時，戚又仁這次穩紮穩打，連拿3分搶下賽末點，拉尼耶雖然馬上連追2分，但戚又仁成功把握住第3個賽點，成功以21比19勝出，挺進印度賽16強，2026年首勝也到手。

關鍵字： 羽球戚又仁印度賽16強超級750

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

「魔神樂」改名「魔神龍」！味全龍官宣簽下：確認符合聯盟規章

「魔神樂」改名「魔神龍」！味全龍官宣簽下：確認符合聯盟規章

鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

年假只休4天！韓媒關注台灣WBC魔鬼集訓：向韓國宣戰嗎？

年假只休4天！韓媒關注台灣WBC魔鬼集訓：向韓國宣戰嗎？

美國體壇大洗牌？足球人氣超越棒球　韓媒形容：孫興慜擊敗大谷翔平

美國體壇大洗牌？足球人氣超越棒球　韓媒形容：孫興慜擊敗大谷翔平

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

【阿北叫不起來！】6歲女童機警求助 男天冷獲救

熱門新聞

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

「魔神樂」改名「魔神龍」！味全龍官宣簽下：確認符合聯盟規章

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／富邦悍將一、軍教練團陣容公布！

2工藤公康助黃衫軍投手升級

3蔡其昌親自說明43人不公布原因

4李多慧含淚報平安

5盧峻翔原本要拚50分　為隊友自請退場

最新新聞

1戚又仁扳倒世界第8男單

2亢龍不悔旋風式灌籃　溜馬赫夫秀爆扣

3周天成爆冷一輪遊　林俊易內戰勝出

4洋基開季6連敗　主帥稱球員手足無措

5盧峻翔原本要拚50分　為隊友自請退場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本　林安可：看你們敢不敢

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

3千名球迷嗨翻府城！林安可跳「最後一舞」　笑說不敢帶去日本

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

Jessica退團11年　再表演少女時代組曲惹爭議
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366