賴冠廷107球完投代表作率南華勝崑山　陳堃益4安打助國體過關

大專棒球聯賽公開一級複賽13日進行賽事，南華大學靠著投手賴冠廷完投9局僅失1分的精采表現，以6比1擊敗崑山科技大學；另一場比賽則由國立體育大學在陳堃益單場4安打帶領下，以9比5力克中信科技大學。

南華大學此役火力全開，其中潘思佑表現最為關鍵。2局上，南華由潘思佑敲安打展開攻勢，許瑋璘掃出二壘安打先馳得點；5局下，南華打線把握對方投手出現亂流，林楷峯敲安打並搭配2次保送攻佔滿壘，隨後潘思佑擊出清壘的二壘安打，一舉貢獻2分打點，接著再利用對手連續2次暴投跑回分數。7局上，又是潘思佑率先上壘，林諺品再以二壘安打送回1分，持續擴大領先。

在隊友火力支援下，賴冠廷完成9局完投，用球數107球，被敲8支安打，送出5次三振、2次保送，僅失1分，繳出代表作。值得一提的是，南華大學在複賽取得的4場勝利中，有3勝皆由賴冠廷所貢獻。

晚場賽事方面，國體第五棒陳堃益挺身而出，單場4安打演出猛打賞，貢獻2分打點，這也是他繼6日預賽同樣單場4安打後，再度火力大放送。鄭瑋翔同樣有出色表現，繳出雙安、2打點、2得分；顏大衛則扮演稱職的開路先鋒，2安打、2保送，4打席全數上壘，累計1打點、1得分。

投手方面，國體先發郭宸安主投未滿3局失2分，其中1分為非責失分；後援的范博凱登板後投滿6.1局，被敲4支安打，失3分皆為非責失分，成功守成並拿下勝投。

