運動雲

>

賴冠廷107球完投代表作率南華勝崑山　陳堃益4安打助國體過關

▲陳堃益。（圖／大專體總提供）

▲陳堃益。（圖／大專體總提供）

記者楊舒帆／綜合報導

大專棒球聯賽公開一級複賽13日進行賽事，南華大學靠著投手賴冠廷完投9局僅失1分的精采表現，以6比1擊敗崑山科技大學；另一場比賽則由國立體育大學在陳堃益單場4安打帶領下，以9比5力克中信科技大學。

南華大學此役火力全開，其中潘思佑表現最為關鍵。2局上，南華由潘思佑敲安打展開攻勢，許瑋璘掃出二壘安打先馳得點；5局下，南華打線把握對方投手出現亂流，林楷峯敲安打並搭配2次保送攻佔滿壘，隨後潘思佑擊出清壘的二壘安打，一舉貢獻2分打點，接著再利用對手連續2次暴投跑回分數。7局上，又是潘思佑率先上壘，林諺品再以二壘安打送回1分，持續擴大領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在隊友火力支援下，賴冠廷完成9局完投，用球數107球，被敲8支安打，送出5次三振、2次保送，僅失1分，繳出代表作。值得一提的是，南華大學在複賽取得的4場勝利中，有3勝皆由賴冠廷所貢獻。

晚場賽事方面，國體第五棒陳堃益挺身而出，單場4安打演出猛打賞，貢獻2分打點，這也是他繼6日預賽同樣單場4安打後，再度火力大放送。鄭瑋翔同樣有出色表現，繳出雙安、2打點、2得分；顏大衛則扮演稱職的開路先鋒，2安打、2保送，4打席全數上壘，累計1打點、1得分。

投手方面，國體先發郭宸安主投未滿3局失2分，其中1分為非責失分；後援的范博凱登板後投滿6.1局，被敲4支安打，失3分皆為非責失分，成功守成並拿下勝投。

▲賴冠廷MVP。（圖／大專體總提供）

▲賴冠廷MVP。（圖／大專體總提供）

關鍵字： 大專棒球賴冠廷陳堃益南華大學國立體育

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

「魔神樂」改名「魔神龍」！味全龍官宣簽下：確認符合聯盟規章

「魔神樂」改名「魔神龍」！味全龍官宣簽下：確認符合聯盟規章

鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

年假只休4天！韓媒關注台灣WBC魔鬼集訓：向韓國宣戰嗎？

年假只休4天！韓媒關注台灣WBC魔鬼集訓：向韓國宣戰嗎？

美國體壇大洗牌？足球人氣超越棒球　韓媒形容：孫興慜擊敗大谷翔平

美國體壇大洗牌？足球人氣超越棒球　韓媒形容：孫興慜擊敗大谷翔平

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

熱門新聞

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

「魔神樂」改名「魔神龍」！味全龍官宣簽下：確認符合聯盟規章

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／富邦悍將一、軍教練團陣容公布！

2工藤公康助黃衫軍投手升級

3蔡其昌親自說明43人不公布原因

4李多慧含淚報平安

5盧峻翔原本要拚50分　為隊友自請退場

最新新聞

1戚又仁扳倒世界第8男單

2亢龍不悔旋風式灌籃　溜馬赫夫秀爆扣

3周天成爆冷一輪遊　林俊易內戰勝出

4洋基開季6連敗　主帥稱球員手足無措

5盧峻翔原本要拚50分　為隊友自請退場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本　林安可：看你們敢不敢

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

3千名球迷嗨翻府城！林安可跳「最後一舞」　笑說不敢帶去日本

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

Jessica退團11年　再表演少女時代組曲惹爭議
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366