NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

記者杜奕君／綜合報導

印第安那溜馬13日面對東區強敵波士頓塞爾提克，溜馬靠著明星前鋒西亞卡姆（Pascal Siakam）終場前6.1秒一次強勢單打拋射得手，率隊以98比96驚險擊敗綠衫軍，也收下近期3連勝。不過此戰溜馬長人赫夫（Jay Huff）不僅單場砍下追平本季個人最高的20分，比賽中也再度秀了一記近期引發熱烈討論，他個人專屬的單臂反向倒扣美技，令全場氣氛陷入瘋狂沸騰。

▲溜馬赫夫因為特殊的招牌扣籃動作，本季引發球迷熱議討論。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬赫夫因為特殊的招牌扣籃動作，本季引發球迷熱議討論。（圖／達志影像／美聯社）

本季轉戰來到溜馬，身高216公分的赫夫在賽季開打後，迅速成為球隊主力禁區要角，此戰賽前甚至以場均2.2次阻攻，成為本季NBA「火鍋榜」第2位，相當有機會挑戰年度阻攻王肯定。

今日交手綠衫軍，赫夫也展現不錯的進攻威脅性，全場先發出賽20分15秒，12投8中高效率拿下20分外帶3籃板、2助攻、2抄截、1阻攻，且全場正負值是全場最高的「+20」，幫助球隊成功擊敗綠衫軍。

值得一提的是，赫夫在比賽中有一項「特殊習慣」，就是每次灌籃都喜歡以反手倒灌方式完成，即便是正向面對籃框，仍會以這樣的不符合人體力學角度來完成扣籃動作，在本賽季獲得較多上場曝光時間後，也引發球迷熱烈討論。

今日比賽第2節剩下5分35秒時，赫夫就在弧頂持球，先是佯裝準備投籃，騙起兩名塞爾提克防守者後，隨後跨大步殺入禁區，在兩名補防球員還來不及起跳時，又是正面起跳，但仍以反手方式完成切入爆扣，引爆全場球迷歡呼，就連目前仍在養傷的溜馬一哥哈利伯頓（Tyrese Haliburton），都興奮起身為赫夫喝采並擊掌慶賀。

連同本戰在內，赫夫目前賽季出賽40場，平均能攻下8.4分、3.7籃板、1.4助攻、2.1阻攻，整體表現可說相當穩健。

▲溜馬赫夫因為特殊的招牌扣籃動作，本季引發球迷熱議討論。（圖／達志影像／美聯社）

▲溜馬赫夫。（圖／達志影像／美聯社）

