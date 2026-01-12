運動雲

迪羅臣生涯26000分達標　與衛少攜手終止國王7連敗

記者杜奕君／綜合報導

本賽季一路走來跌跌撞撞的沙加緬度國王，12日交手西區強敵休士頓火箭，此戰賽前苦吞7連敗的國王靠著迪羅臣（DeMar DeRozan）飆22分，加上老牌「大三元製造機」衛斯布魯克（Russell Westbrook）全場貢獻15分、10助攻，攜手率領國王以111比98撂倒火箭，終於拿下久違勝利。

這個賽季開打後，國王各項團隊數據都在聯盟敬陪末座，陣中一票主力陣容的交易傳聞不斷，球隊近期更是苦吞7連敗，上次贏球已經是去年12月28日。

不過今日國王主場迎戰火箭來訪，雖然首節雙方比分還呈現拉鋸，但國王靠著中距離大師迪羅臣上半場6投6中貢獻13分帶領下，半場打完以51比48取得小幅領先。

下半場開打後，火箭的新生代全能好手湯普森（Amen Thompson）表現大爆發，遠投近切無往不利，單節狂轟16分之多，也讓國王3節打完只剩下兩分領先優勢。

但末節國王頂住壓力，板凳暴徒蒙克（Malik Monk）關鍵時刻連續飆進兩記三分冷箭，最終讓國王以13分之差保住勝利，終於終止7連敗。

此戰國王多點開花，全隊共6人得分達雙位數，以迪羅臣的22分、6助攻最佳，他也在此戰達成生涯26000分里程碑，為聯盟史上第23位達標球員。衛斯布魯克貢獻15分、10助攻，拉文（Zach LaVine）則有18分進帳。

以雙位數差距敗北的火箭方面，湯普森砍下追平本季個人最高的31分外帶13籃板、6助攻，杜蘭特（Kevin Durant）23分、4籃板、6助攻，森根（Alperen Sengun）傷癒復出貢獻19分、9籃板。

▲迪羅臣達成生涯26000分，也幫助國王終止7連敗。（圖／達志影像／美聯社）

