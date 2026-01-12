好糗！渣打馬完賽獎牌拼錯字　馬拉松英文竟成「馬拉桑」

▲2026年渣打馬拉松完賽獎牌搞烏龍，馬拉松英文竟拼成Marathan 。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／綜合報導

2026年渣打臺北公益馬拉松於1月11日圓滿落幕，共吸引2.6萬名跑者共襄盛舉。不過此次賽事的完賽獎牌卻爆出「菜英文」插曲，馬拉松的英文Marathon，卻意外在獎牌上被刻印成了「馬拉桑Marathan」，不少完賽的跑友紛紛在社群分享這特別版的完賽獎牌，並自嘲是限量版獎牌，未來應該有增值空間。

今年渣打馬共吸引來自全球51國、共2.6萬名跑者齊聚參賽，成為國內馬拉松及路跑的重點指標賽事。今年賽事全程馬拉松男子組冠軍由年僅22歲的國內選手洪偉齊以2小時30分11秒摘下。女子組則由來自日本的沼田夏楠以2小時40分15秒連莊冠軍，同時刷新個人最佳紀錄。

但此次賽事卻也爆發意外插曲，選手的完賽獎牌，竟出現獎牌上的馬拉松英文字樣，從Marathon被拼錯成為「Marathan」，不少跑友紛紛在社群分享此事，也戲稱比賽從馬拉松變成了「馬拉桑」，甚至還有人表示，這樣的錯印版獎牌，未來應該會有增值空間。

對於此次完賽獎牌發生英文拼錯事件，路跑協會則表示會於今日召開緊急會議，討論相關應對補救措施。

▲2026年渣打馬拉松共吸引2.6萬位跑者參賽，但最重要的完賽獎牌卻出現烏龍狀況 。（圖／記者杜奕君攝）