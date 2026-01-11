運動雲

>

「格鬥女后」林郁芬亞洲格鬥錦標賽奪銀　鎖定亞運門票

▲「格鬥女后」林郁芬晉決賽後開心舉奧會旗繞場。（圖／中華民國格鬥協會提供）

▲「格鬥女后」林郁芬晉決賽後開心舉奧會旗繞場。（圖／中華民國格鬥協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

9日至11日在中國四川舉行的亞洲格鬥錦標賽暨2026年亞運與亞室運資格賽，經過連續三日的激烈對抗，中華隊共摘下1銀1銅，前卡巴迪亞運國手化身為「格鬥女后」林郁芬在60kg傳統組摘銀，很有機會搶下首張名古屋亞運的格鬥門票。

中華隊總教練林駿楓表示，「本屆賽會全體團隊已盡最大努力爭取成績，雖然僅獲兩面獎牌，但該量級已在亞運資格積分上，取得相當領先優勢。而更重要的是，我們國內一線選手在國際舞台上累積的經驗，將促使未來針對AMMA規則調整訓練方針，以更精準的方向持續提升，收穫豐碩。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

「格鬥女后」林郁芬在60kg傳統組展現強悍統治力。她於八強賽與準決賽接連擊敗印尼及哈薩克斯坦強敵，挺進冠軍戰。決賽雖不敵「意外復活」晉級的中國前UFC名將梁娜，但仍以銀牌的成績拿下亞運積分第一的位置，為競爭名古屋亞運席次奠定堅實基礎，僅一步之遙即可實現夢想。

男子65kg現代組黃威皓則在四強賽上演全場最激烈的經典對決。他與韓國選手展開殊死肉搏，雙方互換重拳、同時擊倒對手，場面驚心動魄。雖然韓國選手較快起身取得勝利，黃威皓惜敗仍勇奪銅牌，展現出不屈的戰鬥精神與全面實力。

隊長尤凱文在120kg傳統組八強戰中，面對體格極具優勢的哈薩克斯坦巨人，以一記乾淨俐落的單臂過肩摔將對手重重壓制地面，贏得全場熱烈喝采與亞洲各國選手的驚嘆。最終雖以些微分差落敗，但其精湛技術已讓對手深刻印象，彰顯中華隊在國際舞台上的競爭潛力，五月份將持續為亞室武運拼搏。

關鍵字： 林郁芬格鬥MMA亞運

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

林信寬穩定心態飆本季新高23分　感謝學長黃鎮扮演心輔官

林信寬穩定心態飆本季新高23分　感謝學長黃鎮扮演心輔官

破紀錄！林志傑被趕出場　領航猿寫PLG新高「開季8連勝」

破紀錄！林志傑被趕出場　領航猿寫PLG新高「開季8連勝」

快訊／阿提諾爭議「數錢」手勢嗆裁判　PLG職籃開罰1.5萬元

快訊／阿提諾爭議「數錢」手勢嗆裁判　PLG職籃開罰1.5萬元

例行賽王者雲豹本季最大弱點曝光　林信寬點出是「慢熱」

例行賽王者雲豹本季最大弱點曝光　林信寬點出是「慢熱」

戰神不妙！　得分王兼籃板王威力斯「視網膜出血」至少休1至2周

戰神不妙！　得分王兼籃板王威力斯「視網膜出血」至少休1至2周

快訊／只剩雙洋將反而火力大爆發　戰神主場進攻秀撂倒龍頭雲豹

快訊／只剩雙洋將反而火力大爆發　戰神主場進攻秀撂倒龍頭雲豹

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

斑馬單挑綠衫軍！溫班亞瑪致勝跳投　馬刺強勢奪下2連勝

斑馬單挑綠衫軍！溫班亞瑪致勝跳投　馬刺強勢奪下2連勝

19分大逆轉！快艇擊退東區龍頭活塞　柯林斯寫NBA首見神紀錄

19分大逆轉！快艇擊退東區龍頭活塞　柯林斯寫NBA首見神紀錄

被美媒爆料差點「揍」湖人金童唐西奇　國王施洛德慘遭禁賽3場

被美媒爆料差點「揍」湖人金童唐西奇　國王施洛德慘遭禁賽3場

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣

熱門新聞

快訊／PLG職籃衝突大場面　林志傑、哥倫特與丁恩迪遭趕出場

震撼彈！中職三屆打擊王林立舊傷考量退出WBC　中華隊戰力重挫

曹錦輝確定轉戰中國城市聯賽！福州海峽官宣加盟、首秀時間出爐

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

統一獅出大招！太空人冠軍班底來了　敲定穆尼奧斯客座捕手教練

林立退賽後戰力受挫　陳傑憲15日報到一句話表態：先練再說

讀者回應

﻿

熱門新聞

1PLG爆衝突　林志傑遭驅逐出場

2震撼彈！最強打者林立因傷辭退WBC

3曹錦輝加盟福州海峽！首秀時間曝

4跑完21K　Mingo成台灣韓啦第一人超嗨

5統一獅出大招！太空人冠軍班底來了

最新新聞

1林郁芬亞洲格鬥錦標賽奪銀　鎖定亞運門票

2林信寬飆新高23分　謝黃鎮扮演心輔官

3破紀錄！　領航猿寫PLG新高開季8連勝

4阿提諾數錢手勢嗆裁判　PLG罰1.5萬

5雲豹本季最大弱點　林信寬點出是慢熱

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

林安可日職登錄名為A.LIN　不介意被叫A-Lin：也是我偶像

林安可加盟西武獅！社長形容「中職珍貴資產」：期待在日職大放異彩

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

【這裡求婚阿捏甘丟？】她只想快點走完高空吊橋　沒想到男友在後面下跪了

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

Jennie全紅禮服超美　聽到生日害羞笑惹

Jennie出場根本女王　和男舞者貼身熱舞超辣
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366