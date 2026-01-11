「格鬥女后」林郁芬亞洲格鬥錦標賽奪銀　鎖定亞運門票

▲「格鬥女后」林郁芬晉決賽後開心舉奧會旗繞場。（圖／中華民國格鬥協會提供）

記者杜奕君／綜合報導

9日至11日在中國四川舉行的亞洲格鬥錦標賽暨2026年亞運與亞室運資格賽，經過連續三日的激烈對抗，中華隊共摘下1銀1銅，前卡巴迪亞運國手化身為「格鬥女后」林郁芬在60kg傳統組摘銀，很有機會搶下首張名古屋亞運的格鬥門票。

中華隊總教練林駿楓表示，「本屆賽會全體團隊已盡最大努力爭取成績，雖然僅獲兩面獎牌，但該量級已在亞運資格積分上，取得相當領先優勢。而更重要的是，我們國內一線選手在國際舞台上累積的經驗，將促使未來針對AMMA規則調整訓練方針，以更精準的方向持續提升，收穫豐碩。」

「格鬥女后」林郁芬在60kg傳統組展現強悍統治力。她於八強賽與準決賽接連擊敗印尼及哈薩克斯坦強敵，挺進冠軍戰。決賽雖不敵「意外復活」晉級的中國前UFC名將梁娜，但仍以銀牌的成績拿下亞運積分第一的位置，為競爭名古屋亞運席次奠定堅實基礎，僅一步之遙即可實現夢想。

男子65kg現代組黃威皓則在四強賽上演全場最激烈的經典對決。他與韓國選手展開殊死肉搏，雙方互換重拳、同時擊倒對手，場面驚心動魄。雖然韓國選手較快起身取得勝利，黃威皓惜敗仍勇奪銅牌，展現出不屈的戰鬥精神與全面實力。

隊長尤凱文在120kg傳統組八強戰中，面對體格極具優勢的哈薩克斯坦巨人，以一記乾淨俐落的單臂過肩摔將對手重重壓制地面，贏得全場熱烈喝采與亞洲各國選手的驚嘆。最終雖以些微分差落敗，但其精湛技術已讓對手深刻印象，彰顯中華隊在國際舞台上的競爭潛力，五月份將持續為亞室武運拼搏。