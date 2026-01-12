誰最適合披上道奇藍？　MLB官網解析塔克、貝林傑、比切特補強價值

運動雲

▲塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）、比切特（Bo Bichette）。（圖／達志影像／美聯社）

▲比切特（Bo Bichette）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇正全力備戰新賽季，在挑戰隊史3連霸世界大賽冠軍的路上，補強腳步可能尚未停歇；隨著休賽季進入尾聲，道奇被點名與目前自由市場上仍待價而沽的3大重砲產生連結，分別是外野手塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）以及游擊手比切特（Bo Bichette）。

雖然道奇一向不以激進搶人著稱，但在三壘手布雷格曼（Alex Bregman）確定與小熊簽下5年合約後，這3名球星被普遍視為現階段自由市場上最具影響力的打者；究竟誰最適合披上道奇藍，成為冠軍拼圖的一環，也成為關注焦點。

道奇目前少數被點出來的弱點之一，就是角落外野戰力；2025年康佛托（Michael Conforto）在左外野進攻表現低迷，而泰赫南德茲（Teoscar Hernández）則在右外野防守端屢遭質疑，此時若能簽下塔克，無疑是最直接、也最具即戰力的補強方案。

▲塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）、比切特（Bo Bichette）。（圖／達志影像／美聯社）

▲塔克（Kyle Tucker）。（圖／達志影像／美聯社）

塔克不僅在打擊火力上全面優於康佛托與赫南德茲，防守能力同樣穩定，可立即躍升為道奇打線中的核心人物；身為左打者的他，能與大谷翔平、弗里曼（Freddie Freeman）、孟西（Max Muncy）形成理想的左右打平衡，搭配貝茲（Mookie Betts）與史密斯（Will Smith）等右打者，讓打線更難被對手針對。

此外，塔克連續5季至少敲出22支全壘打，2025年更完成生涯第3次單季25盜，能為道奇跑壘端注入活水；考量他仍在巔峰年齡層，若能簽下長約，將有機會成為道奇未來數年的建隊基石。

相較於塔克，貝林傑（Cody Bellinger）則以「多功能性」見長；2025年效力洋基期間，他在3個外野位置皆有大量出賽，並展現優異防守能力，守備跑分值達正值，整體bWAR創下近年新高。

貝林傑過去曾是道奇奪冠班底一員，對球隊體系與環境並不陌生；若重返洛杉磯，他可直接接手左外野，或視狀況支援中外野、一壘，讓教練團在調度上更具彈性，雖然他速度不及塔克，但在大谷與弗里曼之後，仍是極具威脅性的左打火力。

值得注意的是，隨著弗里曼合約在2027年後到期，貝林傑未來也可能成為一壘的長期解答，這讓他的價值不只侷限於短期戰力。

▲塔克（Kyle Tucker）、貝林傑（Cody Bellinger）、比切特（Bo Bichette）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝林傑（Cody Bellinger）。（圖／達志影像／美聯社）

至於比切特，他被視為能補強道奇中線戰力的關鍵人選；2025年道奇二壘輪值不穩，整體OPS排名聯盟後段，而比切特若願意從游擊轉守二壘，將可大幅提升該位置的攻擊輸出。

比切特生涯打擊率接近3成，2025年強勢反彈，展現頂級打擊技巧與長打能力，年齡又是三人中最年輕的一位，若能簽下長期合約，他不僅能立即補強二壘，更可能與貝茲、大谷等人組成道奇未來數年的核心班底。

整體而言，塔克在攻守完整度與年齡曲線上，被普遍認為是最「對味」的選項；貝林傑則以熟悉度與多守位取勝；比切特則象徵長期布局與中線升級，道奇最終是否出手，以及會押寶哪位球星，勢必牽動新賽季冠軍版圖。

關鍵字： 洛杉磯道奇MLB棒球

