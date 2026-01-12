運動雲

經典賽報到？古林睿煬賣關子　日職新球季最期待對決安可

▲木棒聯賽記者會-古林睿煬。（圖／記者周宸亘攝）

記者楊舒帆／台北報導

旅日投手古林睿煬完成日職首個賽季，面對即將到來的新球季，他透露將參加日本火腿2月的春訓，並迎接2月底的台日交流賽。至於經典賽中華隊將於本周開訓，聯盟未對外公開名單，古林睿煬也賣關子回應：「到時候就知道了！」

經典賽中華隊集訓名單備受關注，古林睿煬是否投入集訓，他未正面回應。被問及返日時間時，他表示將參加火腿2月春訓，目前仍在安排中，屆時交流賽也會隨火腿一同返台。

回顧日職首個球季，特別是低潮期的心境，古林睿煬坦言：「那段時間其實滿低潮的，因為不像在台灣，可以跟大家聊天、說說自己的心事。在日本相對比較困難一點。」他表示，當時就是持續往未來去想像，「你會期待自己好的時候，能成為一個更好的自己，所以就是朝著你想像中的畫面，每一天一步一步接近，甚至把它實現。」

展望未來日職賽季，林安可將轉戰西武獅，有望與古林睿煬上演投打對決，古林睿煬也難掩期待。他說：「印象中隊內賽他對我打得滿好的，沒有全壘打，但都是紮實擊球，看換個環境會不會我比較佔優勢。」至於徐若熙，他也期待未來有機會同場較勁，但若是與林安可正面投打對決，期待感受又更高一些。

▲木棒聯賽記者會-古林睿煬。（圖／記者周宸亘攝）

關鍵字： 古林睿煬日職火腿經典賽林安可

「兒子戀愛腦太誇張」 吳速玲：媽媽要懂得放手

