快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

▲趙娟週與原隸屬經紀公司解除合作關係。（圖／記者李毓康攝）



記者杜奕君／綜合報導

有「蔚山Irene」稱號，南韓籍啦啦隊女神「Mimi趙娟週」自2024年起展開來台應援生涯，籃、棒雙棲加上姣好外型，迅速在台灣累積高人氣與關注度。不過今（12日）趙娟週原屬經紀公司2S SPOTAINMENT發出聲明，正式宣布雙方已於去年12月31日結束合作關係，原因是趙娟週表示健康狀態異常，希望冬季期間盡量休息。

目前趙娟週也暫別本季台灣職籃舞台，不過所屬PLG職籃桃園璞園領航猿啦啦隊「Pilots Crew」並未宣布她的離隊，另外趙娟週在中華職棒隸屬的統一獅啦啦隊「Uni Girls」，新賽季是否會看到她持續應援，也值得後續觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經紀公司聲明如下：

本公司與趙娟週之個人經紀專屬合約，已於2025年12月31日正式且圓滿地結束，特此說明。

趙娟週於2025年8月因健康狀況異常，向公司表達希望於冬季期間盡量休息之意願，基於此原因，今年冬季除既有已約定之行程外，未再另行安排其他活動。



其後依趙娟週本人的意願，雙方於合約期滿日同步結束合作關係，本公司尊重其決定，並給予最誠摯的支持與祝福。

本公司珍惜與趙娟週攜手共度的兩年時光，衷心祝福她未來一切順利、好事相隨，也期盼未來若有機會，能再次合作。

▲趙娟週下一步動向引發粉絲關注。（圖／記者李毓康攝）