舞齡6年就登頂！Sunny街舞大賽封王　10月代表台灣遠征瑞士

▲Sunny(巫宗諺)以黑馬之姿展現強大Waacking實力，以乾淨俐落的甩手動作掠奪觀眾目光。（圖／Red Bull提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

年度最嗨、觀眾即評審的街舞派對 Red Bull Dance Your Style 2026台灣大賽，10日於台北SUB Live熱血登場！現場由超過700位觀眾參與投票，選出全台最強舞者。最終由擅長Waacking 、舞齡僅6年的Sunny (巫宗諺) 以校園黑馬之姿一路過關斬將，掌控每一輪派對氛圍，獲得現場觀眾的青睞奪下台灣冠軍的榮耀寶座，他將於今年10月24日代表台灣前往瑞士蘇黎世，屆時將與全球舞者同台競技，爭取世界第一。

派對氣氛炸裂！從校園資格賽中過關斬將的校園代表 Sunny (巫宗諺) 本日決賽前三輪分別對上同樣擅長Waacking的舞者Polly (連尉婷)、2022年台灣冠軍Diao (張祐嘉)，和2023年四強舞者Jacob (林亭昀)，Sunny以熟捻每首流行歌的節奏，以Waacking大動作用全身肢體，展現超強對拍擄獲現場觀眾的票數！最終冠軍賽，Sunny (巫宗諺) 對上Locking 資深舞者SkyHu (胡宗翰)，在DJ接連即興放送之下，Sunny以乾淨俐落的甩手動作、搭配歌詞對點的肢體對話，和搶眼的個人魅力，最終在Rosé x Bruno Mars的熱燒金曲《APT.》中將全場氣氛帶到最高潮，拿下2026年度台灣大賽冠軍。

今年22歲的Sunny隸屬 Saucy Mochi 與 Taitung waackers舞團，在校園資格賽中一路晉級至台灣總決賽，Sunny分享：「今天賽前非常緊張，由於自己擅長的是快歌，在面對DJ放送抒情歌時會先深呼吸調整狀態，無論快或慢歌，策略是看著台下觀眾，透過甩手、甩頭等大動作將能量傳遞給觀眾。」面對今年即將代表台灣參加世界決賽，他謙虛的表示：「我沒想過自己今天會拿下冠軍，也很敬佩每一輪對上的前輩們，到時候在世界決賽時，我會加油、全力以赴。」

Red Bull Dance Your Style台灣大賽由DJ Afuro George以流行音樂隨機出題，在多輪對戰中放送混合華語金曲、日韓和西洋流行樂如Mariah Carey的節慶必聽《Last Christmas》、Aretha Franklin版本的靈魂樂《I Will Survive》，為賽事創造多變的街舞面貌；賽後再由無縫接軌由《國語作業簿》主理人 DJ 賴皮 MR.SKIN 帶來限定的「247 前夜派對」，以全新企劃《跳舞仔》延續街舞能量。

歷經激烈校園與台北預賽，Red Bull Dance Your Style台灣大賽集結16名頂尖舞者，以Waacking、Hip-Hop、Dancehall、Popping、Locking 等多元舞風參賽，更有過去歷屆台灣大賽冠軍Bogie (鮑大可) 、Jun (陳俊) 、Diao (張祐嘉) 與 Chrissy (周佩芸) 輪番較勁，由 DJ Afuro George放送時下流行單曲和經典金曲，以無法事先掌握歌曲的賽制逼出舞者的即興潛能。現場觀眾不只隨著音樂搖擺，更是這場大賽的評審，用手燈即時投票，親自見證本屆最強舞者誕生！