台體陳柏儒開轟晉級大專聯賽四強　準獅隊自培投、打皆成亮點

大專棒球聯賽公開一級複賽12日進行兩場賽事。午場比賽中，台灣體大由陳柏儒轟出3分砲領軍，以9比4擊敗台東大學，拿下複賽第5勝，確定取得四強賽門票；晚場賽事則形成打擊戰，台北市立大學以11比9力克輔仁大學。

台東大學在3局下靠吳誌珈二壘安打、林浩震適時安打先馳得點攻下2分。台體於5局上把握對方單局3次保送的亂流，林承志擊出內野安打送回2分追平比分。關鍵5局上，高昱希率先上壘、鄭鈞澤選到保送後，陳柏儒轟出中外野3分砲，一棒奠定勝基。6局上柯皓鈞安打再添1分，9局上黃念譽高飛犧牲打與劉宇翔清壘安打追加3分，最終以5分差獲勝。

台體此役動用4名投手，先發秦琮恩投3.1局失2分皆非責失，李睿騰中繼2局失2分皆非責失，拿下勝投；黃子睿、朱柏翰接續登板皆無失分。值得一提的是，朱柏翰將於大專聯賽結束後前往統一獅自主培訓，此戰後援2局，被敲1安打、送出1次三振，表現穩定。

晚場賽事方面，台北市大前3局火力全開，首局白井雄登轟出3分砲提振士氣，但輔大於2局上追回2分。2局下鍾緯澤敲出二壘安打發動攻勢再添1分，3局下把握對方守備單局3次失誤，王興龍、戴伯丞連續二壘安打，搭配鍾緯澤安打，單局猛灌6分，將比分拉開至10比2奠定勝基。7局下再利用廖睿綸安打追加1分，輔大9局上一度反撲，最終台北市大仍守住2分差勝利。

台北市大全場敲出11支安打，戴伯丞繳出3安打猛打賞，貢獻1打點、1得分；鍾緯澤同樣3安打，進帳1打點、2得分。戴伯丞同為準統一獅自培選手，此戰把握機會為球隊做出貢獻。

