老虎王牌史庫柏去留持續受關注　美媒：別等白白失去

▲老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）。（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇隊今個休賽季傳出有意透過交易網羅底特律老虎王牌投手史庫柏（Tarik Skubal），相關傳聞持續延燒。而就在年薪仲裁期限到來之際，史庫柏與老虎隊未能達成合約共識，預計將進入仲裁程序。美國媒體《The Sporting News》記者海恩（Billy Heyen）對此提出分析。

大聯盟規定，美東時間1月8日（台灣時間9日）為球團與仲裁資格球員達成合約的最後期限。當天多數球員都順利與球隊談妥，但史庫柏與老虎隊顯然未能取得共識。

外界普遍認為，若史庫柏選擇與老虎續約，將有機會締結投手史上最高等級的合約；即便最終被交易，接手的球隊勢必也得付出極為龐大的代價。 對道奇而言，陣中已坐擁大谷翔平、山本由伸等豪華先發輪值，因此具備籌碼，能夠透過送出席漢（Emmet Sheehan）等主力級戰力，嘗試換回這位聯盟頂尖左投。

針對史庫柏的未來動向，海恩指出，「老虎顯然希望留住他，畢竟不可能輕易放走王牌投手。但如果評估後認為難以達成長期合約，那麼與其將來白白失去，不如現在就透過交易換回即戰力，或許才是更好的選擇。在做出結論之前，這個情勢勢必會持續受到關注。」