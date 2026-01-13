運動雲

>

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

▲富邦悍將2026教練團。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將教練團公布。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將完成2026年球季教練團布局規劃，除日前已公告一軍總教練由日籍教練後藤光尊出任外，整體教練團任務分配與人員調整亦已定案。球團表示，今年將借重多位資深外籍教練的經驗，與本土教練相互搭配，以「一軍穩定、二軍扎根、基地銜接」為核心方向，透過完整教練團系統持續提升球員養成效率，為球隊長期戰力建設奠定更穩固基礎，迎接新球季挑戰。

悍將2026年一軍由後藤光尊領軍，首席教練由日籍森野将彦擔任，並兼任打擊教練；高國輝升任一軍打擊教練。投手教練由許銘傑續任，林正豐升任一軍牛棚教練；捕手教練則由具豐富經驗的日籍教練山哲也擔任。守備與跑壘訓練方面，內野守備兼跑壘教練為葉竹軒，外野守備兼跑壘教練為詹智堯。體能訓練則由根本淳平升任體能統籌教練，並與杜正文教練合作，協助選手在整季賽程中維持良好體能狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二軍部分，由日籍酒井忠晴擔任二軍總教練，並負責內野守備指導。投手教練團由島﨑毅與郭勇志共同組成，負責投手養成與比賽調度；打擊教練則由陳品捷與美籍教練鮑伊分工合作，協助年輕野手建立穩定打擊機制。守備與跑壘訓練方面，施金典擔任二軍內野教練，外野教練由本季引退的林哲瑄接任，並兼任二軍跑壘教練；捕手教練為黃浩然。體能訓練則由陳柏穎與劉保賢共同執行，全面強化二軍選手比賽基礎與實戰銜接能力。

執行副領隊林威助表示，新球季同步整合基地復健與育成體系，邀請球員時期曾以測試洋將身分加入悍將的日籍教練福永春吾，擔任基地復健兼投手育成部門教練，專責投手傷後回歸與長期養成規劃。基地野手方面，打擊教練由蔡建偉擔任、守備教練由徐育澄擔任，協助傷後復健球員與年輕球員逐步累積能力、順利銜接各層級訓練與比賽需求。

教練團人員調整方面，球團與陳連宏、林琨笙及廖剛池三位教練合約期滿後不續約。富邦悍將感謝三位教練過去在球隊期間的付出與貢獻，並祝福未來生涯發展一切順利。

球團亦說明，悍將已自1月3日起展開年輕球員參與的重訓體能營，並將於1月20日全員展開新球季春訓，2月4日舉辦開訓典禮，共同迎接新球季到來。

關鍵字： 標籤:富邦悍將教練團後藤光尊春訓2026球季

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

年假只休4天！韓媒關注台灣WBC魔鬼集訓：向韓國宣戰嗎？

年假只休4天！韓媒關注台灣WBC魔鬼集訓：向韓國宣戰嗎？

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

快訊／「Mimi趙娟週」驚傳和經紀公司解約　在台應援下一步引關注

美國體壇大洗牌？足球人氣超越棒球　韓媒形容：孫興慜擊敗大谷翔平

美國體壇大洗牌？足球人氣超越棒球　韓媒形容：孫興慜擊敗大谷翔平

轟出來台代表作後就沒出賽！保加利亞隊長霸夫離隊　披特攻黃衫3場終結

轟出來台代表作後就沒出賽！保加利亞隊長霸夫離隊　披特攻黃衫3場終結

海盜傳奇終結者朱斯提辭世　享壽86歲、曾助隊奪世界大賽冠軍

海盜傳奇終結者朱斯提辭世　享壽86歲、曾助隊奪世界大賽冠軍

CNBLUE容和 x Apink恩地　釜山 Line夢幻連動！

熱門新聞

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

經典賽43人名單被暴雷引關注　蔡其昌親自說明不公布原因

快訊／李多慧遭嘲諷首度回應！　含淚發聲：真的不喜歡抽菸

鄭宗哲遭光芒指定讓渡！5天內二度遭DFA

年假只休4天！韓媒關注台灣WBC魔鬼集訓：向韓國宣戰嗎？

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／富邦悍將一、軍教練團陣容公布！

2工藤公康助黃衫軍投手升級

3蔡其昌親自說明43人不公布原因

4李多慧含淚報平安

5鄭宗哲又遭DFA！WBC參戰添變數？

最新新聞

1味全龍官宣簽下：「魔神龍」

2高永表意外入選WBC韓國隊：完全沒想過

3桃園彭于晏發威　李家慷奪單周MVP

4七六人半場命中率7成　火力秀宰暴龍

5高國輝升任一軍打擊、林哲瑄接手二軍外野

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本　林安可：看你們敢不敢

爆林安可曾問：養樂多在大阪？　陳傑憲笑嘆：不愛棒球還能出國

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

3千名球迷嗨翻府城！林安可跳「最後一舞」　笑說不敢帶去日本

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

金唱片觀眾帶大砲狂拍　保全奮力搶相機..強制驅離！

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

香蕉憶與曹西平相識過程　一見面就罵醜八怪！

【工讀生不演了】台灣黑熊直立散步！站累了直接一屁股坐下擺爛XD

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366