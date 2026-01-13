快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

▲富邦悍將教練團公布。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將完成2026年球季教練團布局規劃，除日前已公告一軍總教練由日籍教練後藤光尊出任外，整體教練團任務分配與人員調整亦已定案。球團表示，今年將借重多位資深外籍教練的經驗，與本土教練相互搭配，以「一軍穩定、二軍扎根、基地銜接」為核心方向，透過完整教練團系統持續提升球員養成效率，為球隊長期戰力建設奠定更穩固基礎，迎接新球季挑戰。

悍將2026年一軍由後藤光尊領軍，首席教練由日籍森野将彦擔任，並兼任打擊教練；高國輝升任一軍打擊教練。投手教練由許銘傑續任，林正豐升任一軍牛棚教練；捕手教練則由具豐富經驗的日籍教練山哲也擔任。守備與跑壘訓練方面，內野守備兼跑壘教練為葉竹軒，外野守備兼跑壘教練為詹智堯。體能訓練則由根本淳平升任體能統籌教練，並與杜正文教練合作，協助選手在整季賽程中維持良好體能狀態。

[廣告]請繼續往下閱讀...

二軍部分，由日籍酒井忠晴擔任二軍總教練，並負責內野守備指導。投手教練團由島﨑毅與郭勇志共同組成，負責投手養成與比賽調度；打擊教練則由陳品捷與美籍教練鮑伊分工合作，協助年輕野手建立穩定打擊機制。守備與跑壘訓練方面，施金典擔任二軍內野教練，外野教練由本季引退的林哲瑄接任，並兼任二軍跑壘教練；捕手教練為黃浩然。體能訓練則由陳柏穎與劉保賢共同執行，全面強化二軍選手比賽基礎與實戰銜接能力。

執行副領隊林威助表示，新球季同步整合基地復健與育成體系，邀請球員時期曾以測試洋將身分加入悍將的日籍教練福永春吾，擔任基地復健兼投手育成部門教練，專責投手傷後回歸與長期養成規劃。基地野手方面，打擊教練由蔡建偉擔任、守備教練由徐育澄擔任，協助傷後復健球員與年輕球員逐步累積能力、順利銜接各層級訓練與比賽需求。

教練團人員調整方面，球團與陳連宏、林琨笙及廖剛池三位教練合約期滿後不續約。富邦悍將感謝三位教練過去在球隊期間的付出與貢獻，並祝福未來生涯發展一切順利。

球團亦說明，悍將已自1月3日起展開年輕球員參與的重訓體能營，並將於1月20日全員展開新球季春訓，2月4日舉辦開訓典禮，共同迎接新球季到來。