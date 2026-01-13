海盜傳奇終結者朱斯提辭世　享壽86歲、曾助隊奪世界大賽冠軍

We are deeply saddened to learn of the passing of former Pirates pitcher Dave Giusti.



Dave spent seven of his 15 big league seasons with the Pirates and was an important member of the 1971 World Championship team as he led the NL in saves that year with 30.



After his playing… pic.twitter.com/SwtkJ1zdaZ — Pittsburgh Pirates (@Pirates) January 12, 2026

記者王真魚／綜合報導

曾效力海盜隊、拿下明星賽與世界大賽冠軍榮耀的傳奇終結者朱斯提（Dave Giusti），於美國時間周日在匹茲堡辭世，享壽86歲。

朱斯提的大聯盟生涯累積15個賽季（1962年至1977年），最初在太空人隊登上舞台，之後效力紅雀、運動家與小熊，但待得最久、也最具代表性的，是1970年至1976年間為海盜隊效力的7個球季。

朱斯提生涯前7年主要擔任先發投手，原本在1970年被預期是先發、後援兩頭跑支援海盜，卻意外蛻變為聯盟頂尖後援投手之一。在那個後援角色尚未完全定型的年代，他可說是「先驅者」之一。朱斯提迅速適應新定位，並在爭冠球隊中產生立竿見影的影響。

1971年，他以30次救援成功領先國聯，季後賽再投10又2/3局無失分、拿下3次救援，幫助海盜奪下世界大賽冠軍。與現代單局終結者不同，朱斯提經常單場投多局，在海盜時期有4個球季投球局數超過90局。他的招牌掌心球成為聯盟最具威力的武器之一，1970年至1973年間連續4季至少20次救援成功。

朱斯提於1973年入選明星賽，生涯3度獲得賽揚獎票選、2度進入MVP票選，1970年賽揚獎名列第4。15年職業生涯共出賽668場，其中535場為後援，留下100勝93敗、防禦率3.60與145次救援成功的成績。1970至1975年在海盜的前6季累積127次救援，為當時全聯盟最多。 他在海盜生涯累計133次救援，隊史排名第4；出賽410場則位居第8。

退役後，朱斯提長居匹茲堡，積極參與社區活動與海盜退役球員協會事務。

海盜隊老闆納廷（Bob Nutting）在聲明中表示：「我們為失去這位深受愛戴的海盜家人感到悲痛。他是1971年世界大賽冠軍的重要成員，也在海盜度過7個賽季，最終把匹茲堡當成家。我們向他的妻子、女兒，以及朱斯提家人致上最深切的哀悼。」

▲ 朱斯提（Dave Giusti） 。（圖／截自X）