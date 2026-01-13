運動雲

海盜傳奇終結者朱斯提辭世　享壽86歲、曾助隊奪世界大賽冠軍

記者王真魚／綜合報導

曾效力海盜隊、拿下明星賽與世界大賽冠軍榮耀的傳奇終結者朱斯提（Dave Giusti），於美國時間周日在匹茲堡辭世，享壽86歲。

朱斯提的大聯盟生涯累積15個賽季（1962年至1977年），最初在太空人隊登上舞台，之後效力紅雀、運動家與小熊，但待得最久、也最具代表性的，是1970年至1976年間為海盜隊效力的7個球季。

朱斯提生涯前7年主要擔任先發投手，原本在1970年被預期是先發、後援兩頭跑支援海盜，卻意外蛻變為聯盟頂尖後援投手之一。在那個後援角色尚未完全定型的年代，他可說是「先驅者」之一。朱斯提迅速適應新定位，並在爭冠球隊中產生立竿見影的影響。

1971年，他以30次救援成功領先國聯，季後賽再投10又2/3局無失分、拿下3次救援，幫助海盜奪下世界大賽冠軍。與現代單局終結者不同，朱斯提經常單場投多局，在海盜時期有4個球季投球局數超過90局。他的招牌掌心球成為聯盟最具威力的武器之一，1970年至1973年間連續4季至少20次救援成功。

朱斯提於1973年入選明星賽，生涯3度獲得賽揚獎票選、2度進入MVP票選，1970年賽揚獎名列第4。15年職業生涯共出賽668場，其中535場為後援，留下100勝93敗、防禦率3.60與145次救援成功的成績。1970至1975年在海盜的前6季累積127次救援，為當時全聯盟最多。 他在海盜生涯累計133次救援，隊史排名第4；出賽410場則位居第8。

退役後，朱斯提長居匹茲堡，積極參與社區活動與海盜退役球員協會事務。

海盜隊老闆納廷（Bob Nutting）在聲明中表示：「我們為失去這位深受愛戴的海盜家人感到悲痛。他是1971年世界大賽冠軍的重要成員，也在海盜度過7個賽季，最終把匹茲堡當成家。我們向他的妻子、女兒，以及朱斯提家人致上最深切的哀悼。」

▲ 朱斯提（Dave Giusti） 。（圖／截自X）

▲ 朱斯提（Dave Giusti） 。（圖／截自X）

【誰一直偷喝我家水？】今天終於抓到亞洲輝椋鳥現行犯！

