MLB官網點名「隱藏寶藏」　道奇火球男科佩奇成FA市場黑馬

記者王真魚／綜合報導

大聯盟官網刊出一篇介紹「隱藏版自由球員戰力」的專文，點名道奇隊成為自由球員的強投科佩奇（Michael Kopech），直言他有機會成為新東家「非常超值的挖寶對象」，潛力不容小覷。

現年28歲的科佩奇，以最速可達162公里的四縫線速球聞名，2024年先後效力白襪與道奇，合計拿下15次救援成功。儘管過去長期受到控球不穩的問題困擾，但轉戰道奇後，在球威不減的情況下，控球表現明顯改善。

不過，科佩奇在2025年球季受到右肩夾擠症候群與右膝發炎影響，僅出賽14場，戰績為防禦率2.45、6次中繼成功，並未在季後賽登板。

官網指出，在迪亞茲（Edwin Díaz，道奇）、威廉斯（Devin Williams，大都會）、蘇亞雷斯（Roberto Suárez，勇士）等一線級後援投手陸續找到新東家之際，科佩奇卻相對未受到關注，主因正是去年的傷勢陰影。不過文中也強調，「只要完全恢復健康，他依然能展現不輸其他頂級牛棚投手的壓制力。」

文章更給予高度評價，直言科佩奇「2024年是聯盟後段局數中最難被擊中的後援投手之一」，「在球隊挺進世界大賽時，是洛杉磯最具價值的投手之一。」數據顯示，他在2025年登板時，速球平均球速達156.9公里，被打擊率僅.103；卡特球平均146公里，揮空率高達53.3%，充分展現其威力依舊。

這位曾在2024年季後賽為道奇奪冠立下汗馬功勞的火球男，如今去向未定，也成為自由市場上備受關注的焦點之一。