紀錄台發動「死者甦醒」！陳又瑋被宣告犯滿後又奇蹟復活　PLG解釋原因

▲台北富邦勇士陳又瑋。（圖／台北富邦勇士提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

PLG台北富邦勇士11日作客出戰桃園璞園領航猿，勇士在3位主力陸續因故退出比賽的情況下，一路將比分緊咬可惜最終仍以10分差落敗。不過第4節卻發生烏龍，記分板上已身揹5次犯規的陳又瑋在對盧峻翔犯規後，被宣告犯滿畢業，然而紀錄台、裁判確認過後卻發現陳又瑋其實前面只有4犯，所以竟然在比賽中「起死回生」在被宣告犯滿畢業後，又重新回到場上。

勇士此役再戰領航猿，雙方帶著不想輸球的心情，比賽過程也相當激烈，首節就打出火花，勇士哥倫特和猿隊李家慷爆衝突，因違反運動精神犯規和技術犯規遭驅逐，林志傑還有領航猿丁恩迪則都是因為離開板凳席遭奪權出場，隨後勇士得分主力洋將古德溫更在第3節又受傷退場，但面對龍頭領航猿，勇士還是沒有放棄任何機會，雖然落後但仍能將分數緊咬。

第4節6分36秒時，盧峻翔切入遭到陳又瑋阻擋犯規，根據當時紀錄台的紀錄，陳又瑋已經身揹5犯，因此這已經是第6次犯規，犯滿畢業必須要離場。陳又瑋也自己走到板凳區，隊友還拍頭安慰他，沒想到經裁判老師和紀錄台確認過後，卻發現其實陳又瑋前面只有4次犯規，並非5次，所以當場又宣布他能重新回到場上。

混亂的狀況讓主播球評都有點驚訝，球評更搞笑表示「紀錄台現在對陳又瑋發動『死者甦醒』的卡片，不是畢業證書。」而坐在板凳席上的陳又瑋自己也忍不住笑出來。



而賽後聯盟也發公告解釋，表示勇士陳又瑋的烏龍6犯事件為記錄台失誤，將古德溫於上半場Q1的犯規記錄於陳又瑋身上，故誤認陳又瑋6犯需要下場之錯誤。