旅美台將啟程備戰2026新球季　李灝宇、林昱珉經典賽動向引關注

▲▼ 鄭宗哲、林昱珉、陳柏毓、李灝宇 。（圖／記者王真魚攝）

▲林昱珉、李灝宇。（圖／記者王真魚攝）

記者胡冠辰／綜合報導

隨著休賽季進入尾聲，旅美台灣選手也陸續啟程返美，為即將到來的2026年新球季展開備戰；其中效力底特律老虎的李灝宇，以及亞利桑那響尾蛇左投林昱珉備受外界關注，兩人是否能在新球季持續突破，同時成為世界棒球經典賽（WBC）中華隊的重要戰力，也引發球迷高度期待。

日前《底特律自由報》記者佩茲托德（Evan Petzold）曾報導，老虎看好李灝宇的發展潛力，極有可能在2026年迎來大聯盟初登場；李灝宇是在2023年交易中，被老虎以先發投手洛倫岑 （Michael Lorenzen）向費城人換得，近年評價逐步升高。

上季效力3A時李灝宇出賽穩定，繳出打擊率.243、14轟、61分打點，另有22次盜壘成功，展現速度與擊球兼具的攻擊特性。

守備方面，李灝宇主要在二壘與三壘之間輪替，上季在二壘出賽54場，守備率高達.995，三壘出賽60場，守備率.943；美媒直指，老虎隊在大聯盟層級，正好需要他的速度、擊球能力以及守備多樣性。

林昱珉部份，回顧其2025球季，各項指標均陷入旅美生涯的低潮；他在素有「打者天堂」之稱的太平洋岸聯盟出賽23場，戰績5勝7敗，防禦率高達6.64。

數據顯示，他在101.2局中投出多達67次四壞球，被打擊率0.303與WHIP1.81均創生涯新高；球探報告直言，林昱珉速球「低於大聯盟平均」是限制其天花板的主因，去年均速僅90.9英里，球威不足導致揮空率下滑至9.4%。

《Baseball America》8日曾撰文分析，林昱珉能在曲球與滑球上製造出高轉速，使其具備一定下限，但整體球威不足仍限制發展天花板；報告認為，他仍具備輪值後段先發的潛力，但前提是必須在2026年繳出比2025年更具說服力的實際成效。

除了球隊層面的發展，兩人參與經典賽也成為台灣球迷熱議焦點；李灝宇、林昱珉的戰力皆被視為國家隊重要拼圖，不少球迷已開始期待他們在國際賽場上的表現。

關鍵字： 旅美台將、李灝宇、林昱珉、經典賽

