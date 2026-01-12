正式官宣！MLB單季34轟重砲降臨名古屋　中日龍戰力升級

▲薩諾（Miguel Sanó）。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

NPB中日龍12日正式宣布，簽下擁有大聯盟生涯累計164轟的前MLB重砲內野手薩諾（Miguel Sanó），這項消息也為球隊新球季戰力補強投下震撼彈；事實上，薩諾的動向自去年起便屢被媒體點名，如今終於塵埃落定。

來自多明尼加共和國的薩諾，身高193公分、體重123公斤，擁有壓倒性的體格條件；他於2015年在明尼蘇達雙城完成大聯盟初登場，2017年首度入選明星賽，並在2019年敲出34發全壘打，2021年再轟出30轟，寫下生涯代表作。

自菜鳥年起，薩諾連續7個球季單季全壘打達到兩位數，是聯盟公認的長打型打者；其MLB生涯累計成績為722場出賽，打擊率.233、164轟、424分打點，OPS 為.801，主要守備位置為一壘與三壘。

不過，薩諾近年受到左膝傷勢等問題困擾，整體表現逐漸下滑；2022 年僅出賽20場擊出1發全壘打，2023年則因合約遲遲未能敲定，整季未在大聯盟出賽，2024年他轉戰洛杉磯天使，但仍僅出賽28場，敲出2發全壘打，未能重回過往水準。

薩諾在休賽季回到多明尼加參加冬季聯盟，成功展現復甦跡象；他在24場比賽中繳出打擊率.315、9發全壘打、OPS高達1.039的亮眼成績，也成為日職球團重新關注的重要關鍵。

薩諾也透過球團官網發表加盟感言表示：「感謝球團相信我，並給我這樣的機會，我會努力適應日本的棒球，與隊友們齊心協力，在龍隊迎來創立90周年這個特別的年份，拿出我所擁有的一切，為球隊的勝利貢獻力量。」

中日龍上季團隊打擊率僅.232、總得分403分，兩項數據皆為中央聯盟最差；全季83發全壘打也僅排名聯盟第5，長年貧打問題始終是球隊最大隱憂。