台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

▲朱承洋。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽中華隊投手群備受矚目，上季繳出「中繼、後援」雙十成績的朱承洋，原本被預期將成為經典賽中華隊的重要牛棚戰力，不過據了解，他因身體疲勞婉拒參賽。同為樂天桃猿的火球男賴胤豪，則將生涯首度參加國家隊集訓。

朱承洋從開季的中繼大將成功轉型為穩定終結者，例行賽防禦率1.25 ，更完成「10中繼、10救援」的罕見成就，中職史上第6人。進入台灣大賽後，他先是打破高難度的「跨季連續11局奪三振」聯盟紀錄，並在系列賽中豪奪4次救援成功，成為中職史上首位在單一台灣大賽包辦球隊4場勝利救援成功的投手，展現現役頂尖終結者的絕對壓制力。

朱承洋因傷缺席2024年賽季，2025年卻一口氣撐完整季，例行賽登板多達51場，隨後歷經季後挑戰賽與台灣大賽，直到賽季結束才獲得喘息空間。原本他犀利的滑球被視為經典賽壓制國外打者的利器，季中受訪時也曾對經典賽表達高度意願，不過據了解，在征戰整個球季後，休季期間身體回饋出現明顯疲勞狀況，因此決定婉拒參賽，未列入集訓名單。

同為桃猿的年輕投手賴胤豪，最快球速可達153公里，2023年選秀第三輪入隊，今年已累積42場一軍出賽經驗，投41.1局、防禦率2.61，季後賽也有5局失1分的表現。此外，他在休季期間曾赴日本進修，強化投球技術與變化球犀利度，並於與樂天金鷲的交流賽中登板驗收。學生時期未曾有國際賽經驗的他，這次將生涯首度投入中華隊集訓。

投手戰力方面，據了解，效力軟銀的20歲火球男張峻瑋早在去年11月就已接獲徵召通知，並開始調整訓練方向備戰；12強國手張奕、吳俊偉及江國豪等也在集訓名單之中。

▲賴胤豪 。（圖／樂天桃猿提供）