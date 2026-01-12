運動雲

>

台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

▲▼2025中職台灣大賽G4，朱承洋。（圖／記者李毓康攝）

▲朱承洋。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

經典賽中華隊投手群備受矚目，上季繳出「中繼、後援」雙十成績的朱承洋，原本被預期將成為經典賽中華隊的重要牛棚戰力，不過據了解，他因身體疲勞婉拒參賽。同為樂天桃猿的火球男賴胤豪，則將生涯首度參加國家隊集訓。

朱承洋從開季的中繼大將成功轉型為穩定終結者，例行賽防禦率1.25 ，更完成「10中繼、10救援」的罕見成就，中職史上第6人。進入台灣大賽後，他先是打破高難度的「跨季連續11局奪三振」聯盟紀錄，並在系列賽中豪奪4次救援成功，成為中職史上首位在單一台灣大賽包辦球隊4場勝利救援成功的投手，展現現役頂尖終結者的絕對壓制力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

朱承洋因傷缺席2024年賽季，2025年卻一口氣撐完整季，例行賽登板多達51場，隨後歷經季後挑戰賽與台灣大賽，直到賽季結束才獲得喘息空間。原本他犀利的滑球被視為經典賽壓制國外打者的利器，季中受訪時也曾對經典賽表達高度意願，不過據了解，在征戰整個球季後，休季期間身體回饋出現明顯疲勞狀況，因此決定婉拒參賽，未列入集訓名單。

同為桃猿的年輕投手賴胤豪，最快球速可達153公里，2023年選秀第三輪入隊，今年已累積42場一軍出賽經驗，投41.1局、防禦率2.61，季後賽也有5局失1分的表現。此外，他在休季期間曾赴日本進修，強化投球技術與變化球犀利度，並於與樂天金鷲的交流賽中登板驗收。學生時期未曾有國際賽經驗的他，這次將生涯首度投入中華隊集訓。

投手戰力方面，據了解，效力軟銀的20歲火球男張峻瑋早在去年11月就已接獲徵召通知，並開始調整訓練方向備戰；12強國手張奕、吳俊偉及江國豪等也在集訓名單之中。

▲▼ 賴胤豪 。（圖／樂天桃猿提供）

▲賴胤豪 。（圖／樂天桃猿提供）

關鍵字： 標籤:朱承洋賴胤豪經典賽中華隊樂天桃猿

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／直落四擊潰張禹珍　林昀儒杜哈賽封王、睽違798天再奪冠軍賽系列男單冠軍

快訊／直落四擊潰張禹珍　林昀儒杜哈賽封王、睽違798天再奪冠軍賽系列男單冠軍

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

7局大戰扳倒日本一哥　林昀儒睽違許久再度闖進男單冠軍戰

7局大戰扳倒日本一哥　林昀儒睽違許久再度闖進男單冠軍戰

拒絕原地踏步！安芝儇霸氣宣示WING STARS年度目標、Mingo說明年也要一起

拒絕原地踏步！安芝儇霸氣宣示WING STARS年度目標、Mingo說明年也要一起

關鍵7號球定江山　撞球王子柯秉逸台北公開賽奪冠

關鍵7號球定江山　撞球王子柯秉逸台北公開賽奪冠

台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

首次挑戰渣打臺北公益馬拉松　22歲洪偉齊全馬奪冠

首次挑戰渣打臺北公益馬拉松　22歲洪偉齊全馬奪冠

曾被大聯盟記者點名！兄弟鄭浩均將報到中華隊　156火球助攻WBC

曾被大聯盟記者點名！兄弟鄭浩均將報到中華隊　156火球助攻WBC

統一獅迎接亞太新主場！本季規劃45至47場　台南球場將拆屋頂

統一獅迎接亞太新主場！本季規劃45至47場　台南球場將拆屋頂

本土4人火力兇猛不輸洋將　攻城獅主帥：我們場上沒人在看護照的

本土4人火力兇猛不輸洋將　攻城獅主帥：我們場上沒人在看護照的

蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞

熱門新聞

快訊／直落四擊潰張禹珍　林昀儒杜哈賽封王、睽違798天再奪冠軍賽系列男單冠軍

台灣韓啦第一人！Mingo清晨跑完21K半馬、馬上再接粉絲見面會

7局大戰扳倒日本一哥　林昀儒睽違許久再度闖進男單冠軍戰

拒絕原地踏步！安芝儇霸氣宣示WING STARS年度目標、Mingo說明年也要一起

關鍵7號球定江山　撞球王子柯秉逸台北公開賽奪冠

台灣大賽最強終結者朱承洋婉拒經典賽　20歲賴胤豪首次集訓

讀者回應

﻿

熱門新聞

1睽違798天！林昀儒杜哈賽封王

2跑完21K　Mingo成台灣韓啦第一人超嗨

37局退張本　林昀儒久違闖男單冠軍戰

4安芝儇霸氣宣示WING STARS目標

5關鍵7號球定江山　柯秉逸台北公開賽奪冠

最新新聞

1紅人補強不停歇！網羅強森增添彈性

2美媒點名道奇成貝林傑潛在競逐者

3林昀儒杜哈封王　睽違798等待感性吐心聲

4李灝宇、林昱珉經典賽動向引關注

5ESPN曝洋基已「假設留不住」貝林傑

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

洪一中認「一時嘴快」！　點名布坎南惹議急道歉：真拍謝

台鋼全新基地開訓！　劉東洋百感交集訂下「熱情、激情」新目標

看不到「安可舞」有點感傷　蘇泰安日文喊話：林選手，甘巴爹！

棒、籃、排三位一體！台鋼訓練基地「皇鷹學院」　洪一中親自導覽揭細節

【志玲姐姐來了】林志玲現身洋基工程主場開幕戰！站C位熱舞全場嗨爆

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366