快訊／盧峻翔狂破3紀錄　卡總：今天是屬於2000分先生的夜晚

▲盧峻翔轟下生涯新高43分還寫職業生涯2000分里程碑，率隊豪取開季9連勝。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／新北報導

「夜王」大爆發！桃園璞園領航猿王牌球星盧峻翔13日在主場迎戰洋基工程之役，全場狂飆生涯新高43分，還完成職業生涯2000分紀錄里程碑，率隊以101比95贏球豪取開季9連勝。賽後就連領航猿主帥卡米諾斯都直言，「今天是屬於『2000分先生』的夜晚！」

賽前僅差15分就能達成生涯2000分里程碑，盧峻翔此戰面對聯盟墊底爐主洋基工程，開賽就火力全開，首節剩下4分52秒就完成2000分里程碑，隨後盧峻翔更是火力全開，半場轟下個人新高28分也是個人新高，半場投進6記三分球則追平聯盟紀錄。

下半場開打後，盧峻翔持續火燙手感，全場狂轟43分外帶5籃板、6助攻、4抄截，領航猿末節一度領先多達44分，最終團隊轟下破隊史新高131分，以36分之差大勝。

賽後領航猿主帥卡米諾斯表示，「很棒的一場勝利！雖然第2節我們在防守端出現不少問題，今天是屬於2000分先生的夜晚。」

盧峻翔則說，「4天3戰辛苦了，大家努力把勝利守住，2000分里程碑很開心，但我一點都不驕傲，還是從錯誤中學習並改善自己，有嘗試要拿單場50分，但我跟卡總說可以換我下場，讓比較少上場的球員上場，給他們多一點時間，也會對團隊有很大的幫助。」

▲領航猿主帥卡米諾斯賽後喊話，今晚勝利屬於2000分先生。（圖／領航猿提供）