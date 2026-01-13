對戰楊燦5連勝遭終結！周天成印度賽首輪意外落馬、林俊易台灣內戰勝出晉16強

▲周天成。（圖／羽球協會提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

超級750系列印度羽球公開賽13日點燃戰火，台灣一哥周天成領銜出戰，然而首戰面對世界排名33的加拿大華裔好手楊燦，周天成苦戰37分鐘，竟意外以19比21、11比21敗下陣來，吞下對戰第2敗，也終結對楊燦5連勝，爆冷在首輪出局，而另外一位單打好手「左手重砲」林俊易則是在台灣內戰直落二擊敗李佳豪，晉級16強。

周天成上周的馬來西亞公開賽於16強止步，積分略有下滑，但仍憑藉穩定表現，加上李詩灃受傷沒參賽被扣更多分，因此小天世界排名也登上第5名。本週來到印度，周天成首輪的對手就是加拿大好手楊燦，雙方過去9度碰頭，小天以8勝1負佔據絕對上風。

第10度交手周天成開賽就火力全開，很快就取得11比4領先，沒想到暫停過後，小天卻突然攻守失靈，楊燦居然一口氣連拿9分直接逆轉超前，小天回穩後馬上追平，歷經拉鋸後，小天雖然一度以19比18討回領先，但接下來卻被楊燦連拿3分，以19比21失掉首局。

次局回來，小天從開賽就陷入3比9落後，之後雖然連拿5分追到1分差，但楊燦很快回敬4比0攻勢又拉開，小天雖然一度幫自己止血，但卻還是抵擋不了對手凌厲的攻勢，被楊燦連拿6分後無力回天，以11比21落敗，在首輪就止步。

至於另外兩位台灣男單好手則是在首輪上演內戰，由林俊易碰上李佳豪，兩人過去6次在國際賽對壘，林俊易以4勝2負居上風。

▲林俊易。（圖／羽球協會提供）

首局李佳豪先發制人，開賽就取得6比3領先，不過接下來林俊易馬上進入比賽節奏，一口氣連拿7分逆轉，之後也率先取得11比7進入技術暫停，暫停過後一腳油門，再拉出6比0小高潮，以21比16先馳得點。次局李佳豪同樣在開賽佔據領先，但中段卻又被林俊易後來居上，在經歷拉鋸後，林俊易仍然略勝一籌，在16比14領先時拉出5比1攻勢，以21比15帶走勝利。