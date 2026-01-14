黃宥薰讓一追二下剋上印度賽晉級16強　一姐邱品蒨卻殘念首輪止步

▲黃宥薰。（圖／合庫羽球隊提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣羽球女單好手黃宥薰13日出戰超級750系列印度羽球公開賽，面對女單世界排名18的南韓二姊金佳恩，在耗時51分鐘後，以10比21、21比19、21比17上演讓一追二大逆轉，拿下對戰首勝，也收下自己生涯第一場750等級大賽的勝利，而世界排名15的邱品蒨則是以19比21、11比21不敵世界排名20的丹麥好手米婭（Mia Blichfeldt），無緣16強。

女單世界排名38的黃宥薰，上週在馬來西亞公開賽首輪就敗給丹麥好手萊恩（Line Højmark Kjærsfeldt），本週前進印度，首輪就遭遇南韓好手金佳恩，這也是雙方首度在國際賽碰頭。

面對陌生的金佳恩，黃宥薰首局開賽就陷入0比8落後，之後雖然勉強追到剩下5分差距，但金佳恩很快又拉出6比0攻勢，也以10比21丟掉首局。

沒想到次局回來，黃宥薰馬上就重整旗鼓，打出和首局完全不一樣的氣勢，與金佳恩一路拉鋸，在打到10比10先率先搶下11分進入技術暫停，暫停過後繼續慢慢擴大分差，即使局末遭對手追近，但她最後仍成功以21比19險勝，也將戰局扳平。

關鍵決勝局，雙方還是從開賽就打得難分難解，然而打到7比7平手時，黃宥薰此時卻找到進攻節奏，一口氣連拿5分暫停過後也繼續保持領先，一路壓制金佳恩到最後，最終以21比17勝出，上演讓一追二大逆轉，不僅挺進印度賽16強，也拿下超級750等級賽事生涯首勝。

另外一位台灣好手也是現在台灣女單世界排名最高的邱品蒨，上週在大馬的「台灣內戰」敗給自家人林湘緹，本週面對生涯首次交手的丹麥好手米婭，首局開賽就一路落後，雖然局末兩度追到剩下1分差，但最終卻以19比21讓出，次局在中段之前也都還能緊咬對手，但暫停過後卻讓米婭拉出一波9比1猛攻，最終以11比21讓出，本週再度於首輪止步。