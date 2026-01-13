快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

▲盧峻翔原本想拚單場50分，為了讓隊友多打選擇自請退場。（圖／領航猿提供）

記者杜奕君／新北報導

桃園璞園領航猿一哥「夜王」盧峻翔13日在主場迎戰洋基工程之戰寫下生涯之夜，不僅達成職業生涯「2000分」里程碑，全場更狂飆生涯新高43分，率隊寫下隊史單場新高131分，以36分之差贏球豪取開季9連勝。賽後盧峻翔透露，「原本要拚『單場50分』，但我跟卡總說可以換我下場，讓比較少上場的球員上場。」

盧峻翔此戰手感大爆發，全場21投14中，包含單場飆進8顆三分球，半場轟下28分、全場43分都是生涯新高紀錄，用火燙表現率領航猿寫下開季9連勝不敗的聯盟新高紀錄。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，此戰盧峻翔在末節仍有大好機會能夠持續堆高個人單場得分，但他卻在比賽剩下6分36秒時提前退場，最終單場得分停在43分，並未能朝聯盟單場最高的51分叩關。

賽後盧峻翔自爆，「其實有想拚單場50分，但我跟卡總說可以換我下場了，讓比較少上場的球員上場，給他們多一點時間，也會對團隊有很大的幫助。」

領航猿此戰12人上場11人有得分紀錄，團隊單場轟下131分也是隊史新高，唯一得分掛零的陳將双單場也傳出5助攻，全隊包括葛拉漢、丁恩迪、白曜誠、阿提諾單場正負值都在+20以上，盧峻翔單場個人正負值更是來到驚人的「+40」。

▲盧峻翔此戰狂飆職業生涯新高單場43分。（圖／領航猿提供）