從倉庫到三百坪殿堂！梵帝仕首創全齡友善場域、防身術也能優雅

▲梵帝仕翻轉格鬥印象，首創全齡友善場域。（圖／梵帝仕提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

伴隨著悠揚的太鼓聲與開幕禮炮，座落於台中市南區、佔地三百坪的運動場域「梵帝仕訓練學院（VANTIX Training Academy）」於1月11日正式啟用。開幕當日匯集全台體育、學界及運動協會代表，共同關注這座結合格鬥技術與現代體能訓練的新型態場館，如何為中部地區帶來「混合式訓練（Hybrid Training）」的運動新顯學。

「這座場館的構想，已經醞釀了十年。」梵帝仕執行長劉英達在開幕時感性分享，團隊最初是從自家的倉庫起步，憑藉對柔道與運動科學的執著逐步耕耘。他認為，台灣的運動環境正處於轉型期，需要一個能讓一般民眾與專業選手共鳴的訓練平台，讓運動不再僅是競技，而是生活的一部分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

選址於南區雙鐵共構與新興重劃區交會點，梵帝仕看準的是現代人對於「高品質運動空間」的渴求。劉英達表示，場館命名象徵著「升級與前進」，期待這裡能成為民眾建立實力與自信的起點，而不僅僅是揮灑汗水的場所。

有別於傳統健身房單純追求肌肉線條，梵帝仕推廣的「混合式訓練」將拳擊、泰拳等打擊技術，與柔道、角力、柔術等控制技巧相融合，並輔以功能性體能訓練。

▲梵帝仕翻轉格鬥印象，首創全齡友善場域。（圖／梵帝仕提供）

針對混合式訓練的核心價值，劉英達剖析：「運動不該只是為了外型，更應該是一種能解決問題的能力。」他指出，透過格鬥與體能的交叉訓練，一般人也能學會在高壓情境下保持冷靜、做出判斷。這種訓練模式的本質，是在日常生活中為自己爭取更多的應變時間與生存機會。

▲梵帝仕1月11日正式開幕。（圖／梵帝仕提供）

走進這座場館，明亮的採光、開闊的動線與專業擂台，顛覆了大眾對於格鬥道館「封閉、陰暗」的印象。場館設計特別考量日益增長的女性運動需求，透過大面積人工草皮與單純的隱私更衣空間，降低高強度運動的壓迫感。

在教學層面，女性防身課程也有了新的解讀。劉英達強調，課程重心並非「蠻力對抗」，而是教導如何透過柔術的槓桿原理「保持距離」與「破壞平衡」。這種教學邏輯不僅實用，更落實了全齡與性別友善的初衷，讓防身運動回歸於給予學員真正的安全感。

除了服務大眾，梵帝仕亦將自身定位為運動產業的樞紐。未來計畫與各大賽事品牌及官方單位合作，承辦技術交流與示範活動。劉英達認為，推廣基層運動人口是產業發展的基石，透過專業的場域支持，讓學員與選手能將平日累積的成果轉化為舞台經驗，為台灣基層運動環境培育更多具競爭力的人才。