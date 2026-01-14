運動雲

>

從倉庫到三百坪殿堂！梵帝仕首創全齡友善場域、防身術也能優雅

▲梵帝仕翻轉格鬥印象，首創全齡友善場域。（圖／梵帝仕提供）

▲梵帝仕翻轉格鬥印象，首創全齡友善場域。（圖／梵帝仕提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

伴隨著悠揚的太鼓聲與開幕禮炮，座落於台中市南區、佔地三百坪的運動場域「梵帝仕訓練學院（VANTIX Training Academy）」於1月11日正式啟用。開幕當日匯集全台體育、學界及運動協會代表，共同關注這座結合格鬥技術與現代體能訓練的新型態場館，如何為中部地區帶來「混合式訓練（Hybrid Training）」的運動新顯學。

「這座場館的構想，已經醞釀了十年。」梵帝仕執行長劉英達在開幕時感性分享，團隊最初是從自家的倉庫起步，憑藉對柔道與運動科學的執著逐步耕耘。他認為，台灣的運動環境正處於轉型期，需要一個能讓一般民眾與專業選手共鳴的訓練平台，讓運動不再僅是競技，而是生活的一部分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

選址於南區雙鐵共構與新興重劃區交會點，梵帝仕看準的是現代人對於「高品質運動空間」的渴求。劉英達表示，場館命名象徵著「升級與前進」，期待這裡能成為民眾建立實力與自信的起點，而不僅僅是揮灑汗水的場所。

有別於傳統健身房單純追求肌肉線條，梵帝仕推廣的「混合式訓練」將拳擊、泰拳等打擊技術，與柔道、角力、柔術等控制技巧相融合，並輔以功能性體能訓練。▲▼最美格鬥場館落腳台中，梵帝仕翻轉格鬥印象，首創全齡友善場域。（圖／梵帝仕提供）

▲梵帝仕翻轉格鬥印象，首創全齡友善場域。（圖／梵帝仕提供）

針對混合式訓練的核心價值，劉英達剖析：「運動不該只是為了外型，更應該是一種能解決問題的能力。」他指出，透過格鬥與體能的交叉訓練，一般人也能學會在高壓情境下保持冷靜、做出判斷。這種訓練模式的本質，是在日常生活中為自己爭取更多的應變時間與生存機會。▲▼最美格鬥場館落腳台中，梵帝仕翻轉格鬥印象，首創全齡友善場域。（圖／梵帝仕提供）

▲梵帝仕1月11日正式開幕。（圖／梵帝仕提供）

走進這座場館，明亮的採光、開闊的動線與專業擂台，顛覆了大眾對於格鬥道館「封閉、陰暗」的印象。場館設計特別考量日益增長的女性運動需求，透過大面積人工草皮與單純的隱私更衣空間，降低高強度運動的壓迫感。

在教學層面，女性防身課程也有了新的解讀。劉英達強調，課程重心並非「蠻力對抗」，而是教導如何透過柔術的槓桿原理「保持距離」與「破壞平衡」。這種教學邏輯不僅實用，更落實了全齡與性別友善的初衷，讓防身運動回歸於給予學員真正的安全感。

除了服務大眾，梵帝仕亦將自身定位為運動產業的樞紐。未來計畫與各大賽事品牌及官方單位合作，承辦技術交流與示範活動。劉英達認為，推廣基層運動人口是產業發展的基石，透過專業的場域支持，讓學員與選手能將平日累積的成果轉化為舞台經驗，為台灣基層運動環境培育更多具競爭力的人才。

關鍵字： 梵帝仕混合式訓練台中運動女性防身運動場館

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

好慘！洋基工程單場狂輸36分、開季6連敗　李逸驊：本土手足無措

好慘！洋基工程單場狂輸36分、開季6連敗　李逸驊：本土手足無措

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

黃宥薰讓一追二下剋上印度賽晉級16強　一姐邱品蒨卻殘念首輪止步

黃宥薰讓一追二下剋上印度賽晉級16強　一姐邱品蒨卻殘念首輪止步

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

扳倒世界第8男單！戚又仁2026年首勝到手、挺進印度賽16強

扳倒世界第8男單！戚又仁2026年首勝到手、挺進印度賽16強

對戰楊燦5連勝遭終結！周天成印度賽首輪意外落馬、林俊易台灣內戰勝出晉16強

對戰楊燦5連勝遭終結！周天成印度賽首輪意外落馬、林俊易台灣內戰勝出晉16強

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

親自調教兄弟5投手！工藤公康助黃衫軍升級　讚台灣棒球

快訊／盧峻翔狂破3紀錄　卡總：今天是屬於2000分先生的夜晚

快訊／盧峻翔狂破3紀錄　卡總：今天是屬於2000分先生的夜晚

賴冠廷107球完投代表作率南華勝崑山　陳堃益4安打助國體過關

賴冠廷107球完投代表作率南華勝崑山　陳堃益4安打助國體過關

【偷走80萬電線】台中3賊連偷工地　穿制服犯案畫面曝光

熱門新聞

快訊／揪甘心！盧峻翔原要拚「單場50分」　為讓隊友多打自請退場

好慘！洋基工程單場狂輸36分、開季6連敗　李逸驊：本土手足無措

NBA東方翔是你！　溜馬赫夫大秀「亢龍不悔旋風式灌籃」引熱議

黃宥薰讓一追二下剋上印度賽晉級16強　一姐邱品蒨卻殘念首輪止步

快訊／富邦悍將台日籍共組一、軍教練團陣容公布！林哲瑄職位曝

扳倒世界第8男單！戚又仁2026年首勝到手、挺進印度賽16強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1盧峻翔原本要拚50分　為隊友自請退場

2洋基開季6連敗　主帥稱球員手足無措

3亢龍不悔旋風式灌籃　溜馬赫夫秀爆扣

4黃宥薰讓一追二大逆轉

5快訊／富邦悍將一、軍教練團陣容公布！

最新新聞

1從倉庫到三百坪殿堂！梵帝仕全齡友善

2黃宥薰讓一追二大逆轉

3戚又仁扳倒世界第8男單

4亢龍不悔旋風式灌籃　溜馬赫夫秀爆扣

5周天成爆冷一輪遊　林俊易內戰勝出

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

瓊斯盃即將開賽觀看直播　鎖定ETNEWS新聞雲APP

【表情包連發XD】睦那京當一日店員講中文也太自然！

古林睿煬憶當年助平鎮首冠！分享旅外3能力：準備好再把夢做大

「跟若熙借票去看你」陳傑憲笑談衝日本　林安可：看你們敢不敢

「哩係勒共啥爹斯嘎？」林安可打電話狂講日文鬧陳傑憲：亂講一通

被脫口秀演員嘲諷後首發聲 李多慧「改變聲音」強調：不抽菸

【驚悚瞬間】女急看牙醫「猛開車門」　雙載夫妻遭擊落慘摔

高鐵台南站旅客落軌！男子當場死亡　列車往回開再換軌道

顧婕淚崩悼念曹西平　遺憾曝與他生前冷戰

【國道暴走】休旅車失控迴轉撞護欄！ 後車載舅媽骨灰驚呼：有保佑
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366